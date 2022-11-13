Rozetka продала рекордну кількість алкоголю після визволення Херсона

Найбільший український онлайн рітейлер Rozetka 11 листопада продала рекордну кількість алкоголю після офіційного повідомлення про визволення Херсона.

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Про це повідомив співзасновник Rozetka Владислав Чечеткін.

"11 листопада ми продали майже абсолютно рекордну кількість алкогольних напоїв. Більше ніж на будь-який інший день та привід окрім одного дня перед Новим роком 2022", - зазначив Чечеткін.

Він підкреслив, що тепер в Україні нові національні свята. І День звільнення Херсона — перший номер серед них.

"Уявляю що буде у День Великої Української Перемоги", - підкреслив Чечеткін.

Зазначимо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України 11 листопада повідомило, що Збройні сили України в ході активного контрнаступу на півдні звільнили ряд населених пунктів та розпочали деокупацію Херсона. Підрозділи українських військових зайшли в місто.

Пізніше ввечері президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські спецпідрозділи вже у Херсоні, а сили оборони - на підступах до міста.

Нагадаємо, що зараз у звільненому від російської окупації Херсоні проводяться стабілізаційні заходи, правоохоронці встановили у місті та навколо нього блокпости, на території міста вже працює біля 200 поліцейських.

Також "Укрзалізниця" обіцяє вже найближчим часом повернути залізничне сполучення в деокупований Херсон.