Rozetka продала рекордное количество алкоголя после освобождения Херсона

Крупнейший украинский онлайн ритейлер Rozetka 11 ноября продал рекордное количество алкоголя после официального сообщения об освобождении Херсона.

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Об этом сообщил соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин.

"11 ноября мы продали почти абсолютно рекордное количество алкогольных напитков. Больше чем на любой другой день и повод кроме одного дня перед Новым годом 2022 года", - отметил Чечеткин.

Он подчеркнул, что сейчас в Украине новые национальные праздники. И День освобождения Херсона – первый номер среди них.

"Представляю, что будет в День Великой Украинской Победы", - подчеркнул Чечеткин.

Отметим, Главное управление разведки Министерства обороны Украины 11 ноября сообщило, что Вооруженные силы Украины в ходе активного контрнаступления на юге освободили ряд населенных пунктов и начали деоккупацию Херсона. Подразделения украинских военных вошли в город.

Позже вечером президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские спецподразделения уже в Херсоне, а силы обороны – на подступах к городу.

Напомним, что сейчас в освобожденном от российской оккупации Херсоне проводятся стабилизационные мероприятия, правоохранители установили в городе и вокруг него блокпосты, на территории города уже работает около 200 полицейских.

Также "Укрзализныця" обещает уже в ближайшее время вернуть железнодорожное сообщение в деоккупированный Херсон.