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Rozetka смогла увеличить сеть магазинов и вдвое сократила персонал за год войны
По состоянию на 2023 год сеть Rozetka насчитывает 297 торговых точек. Это больше, чем было до начала полномасштабного вторжения РФ. Оборот компании в четвертом квартале показал лучший результат за всю историю.
Об этом рассказал Forbes совладелец компании Владислав Чечеткин.
По его словам, команда Rozetka сократилась почти вдвое. До войны в компании работало около 7000 сотрудников. Сейчас команда выполняет больше задач.
Магазины Rozetka, расположенные в прифронтовых городах, работают до 15:00 или 16:00.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"По GMV в четвертом квартале 2022 года мы показали лучший результат за свою историю", – отметил Чечеткин.
Он добавил, что прибыль по итогам года упала существенно, в частности из-за потерь складов и магазинов.
"Речь идет не о "разах", а о "процентах"", - пояснил бизнесмен.
Чечеткин отметил, что средний чек в Rozetka по итогам года тоже уменьшился, потому что украинцы стали больше экономить.
В марте Чечеткин назвал свою компанию "пикирующим самолетом". За первые недели войны ее выручка упала с 4 млрд грн в месяц до 23 млн грн. Однако "самолет" смог вернуться на траекторию.
Годовая выручка компании до войны составляла $2 млрд. До полномасштабного вторжения Rozetka владела 270 магазинами. Из-за войны 26 из них были потеряны.
В сентябре 2022 года Rozetka запустила доставку в Польшу, а в августе – сервис обмена подержанной техники на любые товары из своего ассортимента.