- Категория
- Ритейл
- Дата публикации
-
Rozetka запустилась в Польше. Пока что в тестовом режиме
Украинский онлайн ритейлер Rozetka запустил сайт в Польше. На нём можно покупать и заказывать товары с доставкой по всей стране. Сайт доступен как на польском, так и на украинском языках.
Об этом сообщила пресс-служба компании Rozetka.
Отмечается, что в настоящее время сайт работает в тестовом режиме.
В ассортименте онлайн-ритейлера уже есть такие категории как бытовая техника, электроника, одежда и обувь, детские товары, зоотовары, товары для дома, инструменты и другое. Выбор и количество товаров быстро увеличивается.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Rozetka начала работать в Польше. Пока что в тестовом режиме: проверяем все процессы, наполняем ассортиментом сайт, налаживаем все логистические звенья. Рассчитываем, как на большую украинскую аудиторию (более 2 млн украинцев проживают в Польше), так и на местную", – говорит соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин.
Как сообщили в компании, оплатить заказ на rozetka.pl можно картой онлайн или при получении. Доставка осуществляется к почтаматам или курьером на указанный адрес по всей стране.
Напомним, с сентября клиенты украинского онлайн-ритейлера Rozetka могут заказывать доставку товаров в Польшу. Услуга действует на тысячи наименований из каталога на сайте.