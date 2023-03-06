Rozetka запустилась в Польше. Пока что в тестовом режиме

Украинский онлайн ритейлер Rozetka запустил сайт в Польше. На нём можно покупать и заказывать товары с доставкой по всей стране. Сайт доступен как на польском, так и на украинском языках.

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Об этом сообщила пресс-служба компании Rozetka.

Отмечается, что в настоящее время сайт работает в тестовом режиме.

В ассортименте онлайн-ритейлера уже есть такие категории как бытовая техника, электроника, одежда и обувь, детские товары, зоотовары, товары для дома, инструменты и другое. Выбор и количество товаров быстро увеличивается.

"Rozetka начала работать в Польше. Пока что в тестовом режиме: проверяем все процессы, наполняем ассортиментом сайт, налаживаем все логистические звенья. Рассчитываем, как на большую украинскую аудиторию (более 2 млн украинцев проживают в Польше), так и на местную", – говорит соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин.

Как сообщили в компании, оплатить заказ на rozetka.pl можно картой онлайн или при получении. Доставка осуществляется к почтаматам или курьером на указанный адрес по всей стране.

Напомним, с сентября клиенты украинского онлайн-ритейлера Rozetka могут заказывать доставку товаров в Польшу. Услуга действует на тысячи наименований из каталога на сайте.