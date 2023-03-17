Витринный экземпляр: как ритейлеры будут адаптировать свой бизнес в 2023 году

Потрясения в мировой экономике, рекордно высокая инфляция и дефицит предложения продолжают повышать стоимость жизни по всему миру. Несмотря на это, на глобальном уровне ритейлеры продолжают инвестировать в искусственный интеллект и другие инструменты для увеличения продаж и предоставления нового опыта во время шопинга.

По данным аналитиков Euromonitor, в 2023 году именно потребители будут создавать тенденции, которые окажут влияние на работу ритейлеров. Среди запросов покупателя будет автоматизация процессов, наличие более дешевого товара и хорошая репутация бренда в политических и социальных убеждениях. Так что ритейлерам придется закрыть эти потребности потребителя.

Несмотря на потрясения, эксперты Euromonitor говорят, что около 40% опрошенных игроков рынка планируют в 2023 году инвестировать в робототехнику, ведь потребителям будет комфортнее, когда работы будут помогать им на этапе поиска. Однако сумма инвестиций будет меньше, если сравнивать с пиковым значением 2020 года, когда крупные компании активно начали вкладывать в цифровую трансформацию.

Инфляция и высокие цены подрывают покупательную способность. В условиях современной экономики людям часто приходится выбирать более дешевый товар, искать альтернативы или отказываться от покупок на время.

Экономные потребители обычно выбирают доступность, а не лояльность к бренду. Учитывая, что покупатели хотят получить максимум за свои деньги, следует внедрять решения, которые помогут справиться с экономической неопределенностью, чтобы завоевать долгосрочную лояльность. При этом фактически 30% потребителей будут покупать товары с учетом уровня социальной ответственности бренда и политических убеждений. В 2022 году таких покупок было на 5% больше, чем в 2020 году. Ожидается, что в 2023 году количество таких потребителей вырастет.

Какие тенденции создает ритейл и потребитель

Ритейл — одна из ключевых отраслей экономики, гарантирующая финансовые поступления в бюджеты всех уровней и предоставляющая работу сотням тысяч людей. Именно стабильная экономика является залогом безопасности страны, поэтому, несмотря на потери и сложную ситуацию, ритейл продолжает работать, открывать новые торговые точки и восстанавливать разрушенные и поддерживать Украину.

Наибольшими вызовами для украинского ритейла с начала полномасштабной войны стали проблемы с поставкой товаров, нехватка средств, нарушения логистических маршрутов, обстрелы, длительные тревоги, потеря персонала, дефицит горючего, энергетический кризис. Но игроки рынка продемонстрировали устойчивость, обеспечили бесперебойную работу и быстрое восстановление. Поэтому, несмотря на войну, украинский ритейл продолжает инвестировать в развитие бизнеса и адаптирует все процессы для бесперебойной работы в новых условиях.

Игроки рынка продемонстрировали устойчивость, обеспечили бесперебойную работу и начали быстрое восстановление.

Крупнейшая по многим показателям торговая сеть Украины АТБ понесла потери еще с первых дней масштабного вторжения. Более двухсот магазинов АТБ были разрушены или разграблены врагом на временно оккупированных территориях. До начала войны в 25 областях страны работало около полутора тысяч комфортных супермаркетов.

Во время боевых действий в Киевской области оккупанты почти полностью уничтожили современный распределительный центр АТБ европейского образца. Аналогичный РЦ в Херсонской области также подвергся разрушениям при временной оккупации территории. Компании пришлось максимально оперативно решать эту проблему – создавать складские центры, обустраивать помещения с соответствующим температурным режимом, искать новых производителей и поставщиков продукции, вносить кардинальные изменения в логистические цепочки, увеличивать долю локального ассортимента.

Во время боевых действий в Киевской области оккупанты почти полностью уничтожили современный распределительный центр АТБ европейского образца.

«На алтарь продовольственной безопасности страны бросили все силы и ресурсы. Способная достойно отвечать на вызовы современности команда АТБ перешла на особый режим работы 24/7, без выходных и праздников, наладила стабильную работу даже при отключении света», — говорят в корпорации АТБ.

В компании считают, что ключевой тенденцией для успешности бизнеса в 2023 году станет скорость принятия решений - те решения, которые обсуждались и утверждались неделями, будут утверждать не больше суток-двух. Также значительную роль будет играть активная работа по восстановлению страны и сети. При этом конкурентное преимущество будет иметь патриотический, честный и социально ориентированный бизнес.

Бесперебойная работа предприятий отрасли напрямую зависит от настроенных цепочек поставок. С начала масштабной войны логистика в стране нарушилась, поэтому ритейлеры собираются наладить новые маршруты и увеличить сумму инвестиций в инфраструктуру и логистику. Например, сеть супермаркетов Novus планирует построить новые логистические цепочки, более устойчивые к сегодняшним вызовам.

«Мы строим новый современный распределительный центр, в который инвестировали более 140 млн. грн. Также планируем расширять в наших магазинах ассортиментную линейку товаров мелких украинских производителей, поддерживать крафтовое подлинное национальное производство», — комментирует заместитель генерального директора по операционной деятельности Novus Алексей Панасенко.

Даже в эти бурные годы на рынке ритейла появляются новые амбициозные игроки. Ярким примером нового поколения ритейлеров является компания МХП. Предприятие, уже сделавшее свое имя на аграрном рынке, третий год подряд продолжает развивать собственную торговую сеть «Мясомаркет». В начале 2023 года в розничной сети работало 220 таких магазинов с широким ассортиментом мяса и готовых блюд. За год в ассортименте появилось 38 новинок кулинарии, а предложение свежего мяса выросло до 44 позиций. Всего МХП развивает уже около двух тысяч торговых точек пищевого направления таких брендов, как «Мясомаркет», «Наша Ряба», «Еда Свежая», «Украинский цыпленок», «Döner Маркет» и т.д.

Большинство розничных объектов холдинга – франчайзинговые, однако, например, около 20 «Мясомаркетов» и более 40 Döner Маркет – собственные. В 2023 году МХП планирует дальнейшее развитие сети "Мясомаркет" и других проектов торговых форматов

Предприятие, уже сделавшее свое имя на аграрном рынке, третий год подряд продолжает развивать собственную торговую сеть «Мясомаркет»

Еще один крупный игрок на рынке ритейла с начала войны делает все возможное для продолжения работы сети торговых центров «Эпицентр» во всех регионах страны, где это безопасно для посетителей и персонала. Одним из вызовов в начале войны было обеспечение сети всеми необходимыми товарами. Ведь в первые месяцы вторжения значительная часть производителей и поставщиков приостановила свою работу, а некоторые предприятия были уничтожены или повреждены в результате боевых действий. К трудностям с поставкой товаров добавилась блокировка украинских морских портов.

В первые месяцы вторжения значительная часть производителей и поставщиков приостановила свою работу.

В таких условиях компания «Эпицентр» была вынуждена активизировать работу по диверсификации поставок и отладки новых логистических цепочек. Компания в предыдущие годы вкладывала значительные средства в развитие собственной логистики – расширение автопарка и построение современных складских комплексов. Вместе с активным поиском новых поставщиков и расширением сотрудничества с существующими партнерами, это позволило ритейлеру оперативно переориентироваться на поставки товаров из Европы и избежать существенного дефицита продукции в торговых центрах сети. При этом логистические мощности «Эпицентра» также пригодились для поставки в Украину гуманитарных грузов, которые перевозила и обрабатывала компания в рамках работы гуманитарных штабов, созданных в разных регионах страны.

В таких условиях компания «Эпицентр» была вынуждена активизировать работу по диверсификации поставок и отладки новых логистических цепочек.

Несмотря на войну, «Эпицентр» продолжает вкладывать в страну миллиардные инвестиции. Благодаря системности и прозрачности бизнеса удается привлекать кредитные средства для развития не только торговой сети, но и производственных мощностей и аграрного подразделения группы компаний «Эпицентр».

Несмотря на войну, «Эпицентр» продолжает вкладывать в страну миллиардные инвестиции.

Игроки рынка не отказываются от экспансии и намерены ее продлить в 2023 году. Например, сеть «КРУГ» планирует открывать новые магазины и заходить в новые регионы. Также приоритетным направлением является работа над антихрупкостью системы, учитывая отсутствие электроэнергии, изменения в логистических цепочках, проблемы с денежным потоком и нехваткой средств. Сеть магазинов возле дома «КРУГ», как и многие другие украинские ритейлеры, собирается усилить развитие ритейл-экосистемы, тесно сотрудничая с украинскими производителями и поставщиками.

«Доступ к продуктам — наша основная цель: клиенты должны быть уверены, что наши магазины рядом с достаточным количеством товаров», — отмечает генеральный директор сети магазинов «КРУГ» Марина Сергиенко.

«На украинский рынок ритейла влияет мировой тренд – рост популярности готовой к приготовлению или потреблению продукции. Особенно это стало заметно с началом отключений света. В ритейле, который развивает компания МХП, в частности в сети магазинов Мясомаркет, мы учитываем этот тренд и наряду с другими товарами предлагаем потребителям продукцию, которую можно быстро приготовить или сразу есть. Это кулинария, полуфабрикаты «Легко!», маринованная курочка «Аппетитная», мясоколбасные изделия «Бащинский», блюда ресторанного уровня LaStrava. Все это помогает людям вкусно и удобно поесть в любой ситуации – без света, при тотальной занятости или когда они просто не хотят тратить время на приготовление. Мы продолжим делать фокус в этом направлении. Ведь трансформация МХП в кулинарную компанию предполагает клиентоцентричность: мы всегда анализируем потребности потребителей и предлагаем им качественные продукты, отвечающие этим потребностям», – говорит Алексей Безуглый, директор департамента по созданию любви потребителей МХП.

Переселенцы генерируют спрос на товары обихода

В сети бытовой техники и электроники Comfy говорят о нескольких тенденциях на рынке, появившихся во время войны.

Первая – это увеличение спроса на цифровую технику и электронику. Если другие категории упали на 30-35%, то категории этого сегмента показывают прирост в деньгах из-за девальвации и инфляции. Спрос на цифровую технику поддерживается повышенной потребностью в ноутбуках, планшетах и смартфонах среди военных и волонтеров. Также электронику родители покупали для онлайн-обучения своим детям.

Вторая тенденция – уменьшение спроса на бытовую технику. Большинство клиентов переносили такие покупки в лучшие времена. Однако часть украинцев генерирует спрос, потому что понимает, что техника будет дорожать. Кроме того, в компании убеждены, что после победы Украины спрос на большую бытовую технику взлетит из-за массового возвращения переселенцев и восстановления разрушенного жилья.

Третья тенденция – общее уменьшение спроса на дорогостоящую технику. Растут продажи сегмента "средний минус", а спрос на "средний плюс" и премиумсегмент падает, что связано с инфляцией и сокращением доходов украинцев.

В компании отмечают, что изменилась география продаж из-за миграции украинцев внутри страны, ведь люди в большинстве своем покидали свои дома с минимальным запасом вещей. Поэтому переселенцы генерировали спрос на товары мелкого обихода — фены, триммеры, чайники, которые помогали создать минимальный комфорт на новом месте.

Eldorado.ua также указывают на сокращение рынка за последний год. «Мы наблюдаем замедление потребительского спроса (около 7 млн украинцев находятся в ЕС) и более умеренное поведение потребителей, оставшихся в Украине. Большинство покупок заранее спланировано. Относительно нашего сегмента, такой тренд, как взвешенность решений о покупке техники, был и до войны», — рассказала Вера Витинская, генеральный директор Eldorado.ua.

Eldorado.ua также указывают на сокращение рынка за последний год

Еще одна тенденция – возобновление поставок техники и сотрудничества с ключевыми вендорами. После почти полугодового замирания рынок постепенно насыщается. Полное изменение условий поставки несколько замедлило восстановление, однако в компании уверены, что смогут выйти на более высокие объемы.

Также в Eldorado.ua говорят о тренде на полную перестройку логистики. Неизвестно, когда возобновится авиасообщение, поэтому налаженные во время войны цепочки поставок, в том числе через порты ЕС, будут работать еще долго.

Война доказала важность партнерских отношений. Сложившиеся доверие и надежность позволят восстанавливаться быстрее. После победы следует рассмотреть возможность пригласить бренды создать производства в Украине. Это будет значительно способствовать как восстановлению отечественной экономики, так и доступности техники для украинцев.

После победы следует рассмотреть возможность пригласить бренды создать производства в Украине.

При этом среди участников рынка происходит ужесточение конкуренции за потребителя. Отсюда высокая роль сервиса, разные сценарии покупок, обеспечение дистанционных каналов продаж, создание целых экосистем заботы о потребителе, быт его и всей семьи – на 360 градусов.

В Eldorado.ua убеждены, что в ближайшие несколько лет задача всех украинских компаний, в том числе ритейлеров, — удержание прибыльности бизнеса, сохранность команды, уплата налогов.

Отраслевые лидеры

Корпорация АТБ — объединение предприятий, осуществляющих свою деятельность в таких сферах бизнеса как розничная торговля, управление активами, производство и продажа пищевых продуктов. Уже 29 лет компания занимается развитием и управлением сетью продовольственных дискаунтеров АТБ.

Компания социально ответственна, много лет занимается благотворительностью и поддерживает украинцев. С начала полномасштабной военной агрессии на территории Украины корпорация АТБ предоставила украинцам гуманитарную помощь более чем на 200 млн грн. Еще более 300 тонн жизненно важных грузов за последний месяц было собрано и передано украинским защитникам. АТБ последовательно помогает ВСУ автотранспортом. Всего с начала широкомасштабное вторжение передано почти 1000 автотранспортных средств разного назначения. АТБ также поддерживает экономический фронт страны. За первое полугодие 2022 года корпорация перечислила в государственный и местные бюджеты страны и целевые фонды почти 10 млрд грн.

Novus – литовская сеть супермаркетов, развивающая торговые объекты разных форматов площадью от 65 до 7000 кв. м, в том числе франчайзинговые. Сегодня общая площадь торговых комплексов составляет более 330 тыс. кв. м.

С началом полномасштабного вторжения команда Novus вместе с литовским благотворительным фондом Food for Ukraine помогает пострадавшим от войны и продолжает работать в Украине, поддерживая экономический фронт. С февраля по конец декабря 2022 Novus и благотворительный фонд передали более 360 тыс. продуктовых наборов на более чем 65 млн грн. Отдельное внимание Novus уделяет детям. На постоянной основе действует проект «Большое маленькое сердце», цель которого – сбор средств на лечение детей с врожденными пороками сердца.

Группа компаний Fozzy Group – одна из крупнейших торгово-промышленных групп Украины и украинских ритейлеров, сеть которой насчитывает более 700 торговых точек. Помимо торговых сетей бизнес-деятельность группы компаний охватывает производство пищевых продуктов, банковский и ресторанный бизнес.

Fozzy Group с начала масштабной войны помогает наладить широкий канал доставки гуманитарной помощи в украинские города, пострадавшие от вражеских обстрелов. Fozzy Group также закупает пищевые продукты, воду и предметы первой потребности, которые передают детским домам в зонах активных боевых действий, пожилым людям, инвалидам и ВПЛ.

Eldorado.ua - украинский омниканальный ритейлер бытовой техники и электроники, насчитывает 95 магазинов в 45 городах, имеет интернет-магазин и мобильное приложение. Обеспечивает работой более 3,2 тыс. работников.

На сегодняшний день около 3 млн украинцев являются постоянными покупателями техники и электроники в eldorado.ua, удовлетворяя потребности своих семей. С февраля 2022 года компания предоставила техники и электроники для Сил обороны на общую сумму более 10 млн грн.

С 2022-го реализуется социальная инициатива «Кирпич для семейки», в рамках которой каждый желающий может задонатить 23 грн на «кирпичик» для строительства модульного жилья для потерявших его семей. Первое здание передано семье военнослужащего из Черниговщины.

Для военных предоставляются скидки 5-10%, с начала действия акции приобретено более 40 тыс. гаджетов, общая сумма скидки составляет 16 млн. грн. Компания развивает мобильное приложение Eldo и продолжает цифровизацию процессов как для их ускорения, так и для оптимизации затрат.

«Эпицентр» – лидер украинского рынка ритейла с полностью отечественными инвестициями. По состоянию на начало декабря 2022 года сеть объединяла 73 торговых объекта под брендами «Эпицентр» и «Новая Линия» в разных регионах страны.

Несмотря на значительные утраты в итоге компания активно помогает стране. Общая сумма помощи с начала широкомасштабного вторжения уже превысила 450 млн. грн. Также «Эпицентр» передал медикам 40 реанимобилей стоимостью более 100 млн. гривен.

Comfy (ООО «Комфи Трейд») – первый омниканальный ритейлер бытовой техники и электроники в Украине. Первый магазин открылся в 2005 году в Кривом Роге. По состоянию на 1 февраля 2023 г. сеть магазинов Comfy насчитывает 82 магазина. Интернет-магазин Comfy.ua традиционно входит в крупнейших 5 онлайн-игроков украинского рынка.

С первых дней масштабной войны компания занимается благотворительными переводами и поддерживает собрание для украинцев и военных. Общий денежный объем поддержки военных и волонтеров за 2022 и начало 2023 превысил 100 млн грн.

«КРУГ» — сеть продуктовых магазинов возле дома. Первый магазин открылся в мае 2017 года. Сейчас работает уже более 250 маркеров в Киеве, Киевской области и в Одессе.

Вопреки всем вызовам и рискам, ритейл-команда обеспечивает работу крупнейшей в Украине сети магазинов формата возле дома «КРУГ». Также компания занимается вопросами поиска продуктов и партнеров, закупок, доставки и локального распределения гуманитарной помощи для украинцев.

Varus – национальная сеть супермаркетов, представленная на рынке продуктового ритейла Украины. В настоящее время 116 супермаркетов в 25 городах Украины. В первый день войны был создан гуманитарный штаб Varus. Его цель — продовольственная поддержка всех нуждающихся в помощи во время войны. В общей сложности обработали запросов на сумму более 10 млн грн.

Сеть магазинов «Мясомаркет» — одно из направлений работы МХП, которая сейчас трансформируется из сырьевой компании в кулинарную. В магазинах продают разные виды качественного мяса, готовые блюда, бакалея, кулинария, молочные продукты, приправы, соусы и хлебные изделия. На конец 2022 года сеть насчитывала 220 «Мясомаркетов» в 20 областях Украины. МХП развивает примерно 2 тыс. торговых точек разного направления (собственные и франчайзинговые). Кроме «Мясомаркетов» это магазины «Наша Ряба», «Еда свежая», «Украинский цыпленок», а также сеть безопасной уличной еды Döner Маркет.

С начала масштабной войны в Украине МХП оказывает помощь нуждающимся. В частности, компания передала более 13 тыс. тонн собственной продукции волонтерам, работникам и их семьям, больницам и ВПЛ.

Сеть магазинов «Мясомаркет» в течение года войны дополнительно организовывала и отдельные благотворительные инициативы. В частности, в дни самых масштабных обстрелов столицы врагом бесплатно угощала работников чрезвычайных служб, спасателей и полицию Киева вкусной пиццей с напитками.