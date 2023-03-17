Вітринний екземпляр: як ритейлери адаптуватимуть свій бізнес у 2023 році

Потрясіння у світовій економіці, рекордно висока інфляція та дефіцит пропозиції продовжують підвищувати вартість життя у всьому світі. Попри це на глобальному рівні ритейлери продовжують інвестувати у штучний інтелект та інші інструменти для збільшення продажів та надання нового досвіду під час шопінгу.

За даними аналітиків Euromonitor, у 2023 році саме споживачі будуть створювати тенденції, які вплинуть на роботу ритейлерів. Серед запитів покупця буде автоматизація процесів, наявність дешевшого товару та гарна репутація бренду у політичних та соціальних переконаннях. Тож ритейлерам доведеться закрити ці потреби споживача.

Попри потрясіння, експерти Euromonitor кажуть, що майже 40% опитаних гравців ринку планують у 2023 році інвестувати у робототехніку, адже споживачам буде комфортніше, коли роботи допомагатимуть їм на етапі пошуку. Проте сума інвестицій буде меншою, якщо порівнювати з піковим значенням 2020 року, коли великі компанії активно почали вкладати у цифрову трансформацію.

Інфляція та високі ціни підривають купівельну спроможність. В умовах сучасної економіки людям часто доводиться вибирати дешевший товар, шукати альтернативи або відмовлятися від покупок на деякий час.

Ощадливі споживачі зазвичай вибирають доступність, а не лояльність до бренду. Зважаючи на те, що покупці хочуть отримати максимум за свої гроші, варто впроваджувати рішення, які допоможуть впоратися з економічною невизначеністю, щоб завоювати довгострокову лояльність. При цьому фактично 30% споживачів купуватимуть товари з урахуванням рівня соціальної відповідальності бренду та політичних переконань. У 2022 році таких покупок було на 5% більше, ніж у 2020-му. Очікують, що у 2023 році кількість таких споживачів зросте.

Які тенденції створює ритейл та споживач

Ритейл — одна із ключових галузей економіки, яка гарантує фінансові надходження до бюджетів усіх рівнів і надає роботу сотням тисяч людей. Саме стабільна економіка є запорукою безпеки країни, тому ритейл, попри втрати та складну ситуацію, продовжує працювати, відкривати нові торговельні точки й відновлювати зруйновані та підтримувати Україну.

Найбільшими викликами для українського ритейлу від початку повномасштабної війни стали: проблеми з постачанням товарів, брак коштів, порушення логістичних маршрутів, обстріли, тривалі тривоги, втрата персоналу, дефіцит пального, енергетична криза. Але гравці ринку продемонстрували стійкість, забезпечили безперебійну роботу та почали швидке відновлення. Тому попри війну український ритейл продовжує інвестувати у розвиток бізнесу та адаптує всі процеси для безперебійної роботи у нових умовах.

Гравці ринку продемонстрували стійкість, забезпечили безперебійну роботу та почали швидке відновлення

Найбільша за багатьма показниками торговельна мережа України АТБ зазнала втрат ще з перших днів масштабного вторгнення. Більш як дві сотні магазинів АТБ були зруйновані або розграбовані ворогом на тимчасово окупованих територіях. До початку війни у 25 областях країни працювало майже півтори тисячі комфортних супермаркетів.

Під час бойових дій у Київській області окупанти майже повністю знищили сучасний розподільчий центр АТБ європейського зразка. Аналогічний РЦ на Херсонщині також зазнав руйнувань за тимчасової окупації території. Компанії довелося максимально оперативно розв’язувати цю проблему — створювати складські центри, облаштовувати приміщення з відповідним температурним режимом, шукати нових виробників та постачальників продукції, вносити кардинальні зміни у логістичні ланцюжки, збільшувати частку локального асортименту.

Під час бойових дій у Київській області окупанти майже повністю знищили сучасний розподільчий центр АТБ європейського зразка

«На вівтар продовольчої безпеки країни кинули всі сили та ресурси. Спроможна гідно відповідати на виклики сучасності команда АТБ перейшла на особливий режим роботи 24/7, без вихідних та свят, налагодила стабільну роботу навіть за умов відключень світла», — кажуть у корпорації АТБ.

У компанії вважають, що ключовою тенденцією для успішності бізнесу у 2023 році стане швидкість ухвалення рішень — ті рішення, які обговорювались і затверджувались тижнями, затверджуватимуть не більше доби-двох. Також значну роль буде відігравати активна робота над відновленням країни та мережі. При цьому конкурентну перевагу матиме патріотичний, чесний та соціально орієнтований бізнес.

Безперебійна робота підприємств галузі безпосередньо залежить від налаштованих ланцюжків постачань. Від початку масштабної війни логістика в країні порушилася, тому ритейлери збираються налагодити нові маршрути постачання та збільшити суму інвестицій в інфраструктуру та логістику. Наприклад, мережа супермаркетів Novus планує побудувати нові логістичні ланцюжки, більш стійкі до викликів сьогодення.

«Ми будуємо новий сучасний розподільчий центр, в який інвестували понад 140 млн грн. Також плануємо розширювати у наших магазинах асортиментну лінійку товарів дрібних українських виробників, підтримувати крафтове автентичне національне виробництво», — коментує заступник генерального директора з операційної діяльності Novus Олексій Панасенко.

Навіть у ці буремні роки на ринку ритейлу з’являються нові амбітні гравці. Яскравим прикладом нової генерації ритейлерів є компанія МХП. Підприємство, яке вже зробило своє ім’я на аграрному ринку, третій рік поспіль продовжує розбудовувати власну торговельну мережу «М’ясомаркет». На початок 2023 року в роздрібній мережі працювало 220 таких магазинів з широким асортиментом м’яса та готових страв. За рік в асортименті з’явилося 38 новинок кулінарії, а пропозиція свіжого м’яса зросла до 44 позицій. Загалом МХП розвиває вже близько двох тисяч торгових точок харчового спрямування таких брендів, як «Мʼясомаркет», «Наша Ряба», «Їжа Свіжа», «Українське курча», «Döner Маркет» тощо.

Більшість роздрібних об’єктів холдингу — франчайзингові, проте, наприклад, близько 20 «М'ясомаркетів» і понад 40 Döner Маркет — власні. У 2023 році МХП планує подальший розвиток мережі «М’ясомаркет» та інших проєктів торговельних форматів

Підприємство, яке вже зробило своє ім’я на аграрному ринку, третій рік поспіль продовжує розбудовувати власну торговельну мережу «М’ясомаркет»

Ще один великий гравець на ринку ритейлу від самого початку війни робить все можливе задля продовження роботи мережі торговельних центрів «Епіцентр» в усіх регіонах країни, де це безпечно для відвідувачів та персоналу. Одним із викликів на початку війни було забезпечення мережі всіма необхідними товарами. Адже у перші місяці вторгнення значна частина виробників та постачальників призупинили свою роботу, а деякі підприємства були знищені чи пошкоджені внаслідок бойових дій. До труднощів із постачанням товарів додалося блокування українських морських портів.

У перші місяці вторгнення значна частина виробників та постачальників призупинили свою роботу

У таких умовах компанія «Епіцентр» була змушена активізувати роботу з диверсифікації постачання та налагодження нових логістичних ланцюжків. Компанія у попередні роки вкладала значні кошти у розвиток власної логістики — розширення автопарку та побудову сучасних складських комплексів. Разом з активним пошуком нових постачальників та розширенням співпраці з наявними партнерами це дозволило ритейлеру оперативно переорієнтуватися на постачання товарів з Європи та уникнути суттєвого дефіциту продукції у торговельних центрах мережі. При цьому логістичні потужності «Епіцентру» також стали у пригоді для постачання в Україну гуманітарних вантажів, які перевозила та обробляла компанія у межах роботи гуманітарних штабів, створених у різних регіонах країни.

У таких умовах компанія «Епіцентр» була змушена активізувати роботу з диверсифікації постачання та налагодження нових логістичних ланцюжків.

Попри війну «Епіцентр» продовжує вкладати в країну мільярдні інвестиції. Завдяки системності та прозорості бізнесу вдається залучати кредитні кошти на розвиток не лише торговельної мережі, а й виробничих потужностей і аграрного підрозділу групи компаній «Епіцентр».

Попри війну «Епіцентр» продовжує вкладати в країну мільярдні інвестиції.

Гравці ринку не відмовляються від експансії і мають намір її продовжити у 2023 році. Наприклад, мережа «КОЛО» планує відкривати нові магазини та заходити у нові регіони. Також пріоритетним напрямом є робота над антикрихкістю системи з огляду на відсутність електроенергії, зміни у логістичних ланцюжках, проблеми з грошовим потоком та нестачею коштів. Мережа магазинів біля дому «КОЛО», як і багато інших українських ритейлерів, збирається посилити розвиток ритейл-екосистеми, тісно співпрацюючи з українськими виробниками та постачальниками.

«Доступ до продуктів — наша основна мета: клієнти мають бути певні, що наші магазини поруч, з достатньою кількістю товарів», — наголошує генеральний директор мережі магазинів «КОЛО» Марина Сергієнко.

«На український ринок ритейлу впливає світовий тренд — зростання популярності готової до приготування чи споживання продукції. Особливо це стало помітно з початком відключень світла. У ритейлі, який розвиває компанія МХП, зокрема в мережі магазинів «М’ясомаркет», ми враховуємо цей тренд і поряд з іншими товарами пропонуємо споживачам продукцію, яку можна швидко доготувати чи одразу їсти. Це кулінарія, напівфабрикати «Легко!», маринована курочка «Апетитна», м'ясоковбасні вироби «Бащинський», готові страви ресторанного рівня LaStrava. Все це допомагає людям смачно і зручно поїсти у будь-якій ситуації — без світла, при тотальній зайнятості чи коли вони просто не хочуть витрачати час на готування. Ми продовжимо робити фокус на цьому напрямі. Адже трансформація МХП в кулінарну компанію передбачає клієнтоцентричність: ми завжди аналізуємо потреби споживачів і пропонуємо їм якісні продукти, що відповідають цим потребам», – каже Олексій Безуглий, директор департаменту створення любові споживачів МХП.

Переселенці генерують попит на товари побуту

У мережі побутової техніки та електроніки Comfy кажуть про кілька тенденцій на ринку, які з’явилися під час війни.

Перша — це збільшення попиту на цифрову техніку та електроніку. Якщо інші категорії впали десь на 30-35%, то категорії цього сегменту показують приріст у грошах через девальвацію та інфляцію. Попит на цифрову техніку підтримується підвищеною потребою у ноутбуках, планшетах і смартфонах серед військових та волонтерів. Також електроніку батьки купували для онлайн-навчання своїм дітям.

Друга тенденція — зменшення попиту на побутову техніку. Більшість клієнтів переносили такі покупки до найкращих часів. Однак частина українців генерує попит, тому що розуміє, що техніка буде дорожчати. Крім того, у компанії переконані, що після перемоги України попит на велику побутову техніку злетить через масове повернення переселенців та відновлення зруйнованого житла.

Третя тенденція — загальне зменшення попиту на дорогу техніку. Зростають продажі сегмента «середній мінус», а попит на «середній плюс» та преміумсегмент падає, що пов’язано з інфляцією та скороченням доходів українців.

У компанії зазначають, що змінилася географія продажів через міграцію українців всередині країни, адже люди здебільшого залишали свої домівки із мінімальним запасом речей. Тому переселенці генерували попит на товари дрібного побуту — фени, тримери, чайники, які допомагали створити мінімальний комфорт на новому місці.

В Eldorado.ua також вказують на скорочення ринку за останній рік. «Ми спостерігаємо уповільнення споживчого попиту (приблизно 7 млн українців перебувають у ЄС) та більш помірковану поведінку споживачів, які залишилися в Україні. Більшість покупок заздалегідь сплановані. Щодо нашого сегмента, то такий тренд, як виваженість рішень про покупку техніки, був і до війни», — розповіла Віра Вітинська, генеральна директорка Eldorado.ua.

В Eldorado.ua також вказують на скорочення ринку за останній рік

Ще одна тенденція — відновлення постачання техніки та співпраці з ключовими вендорами. Після майже піврічного завмирання ринок поступово насичується. Повна зміна умов постачання дещо уповільнила відновлення, однак у компанії впевнені, що зможуть вийти на вищі обсяги.

Також в Eldorado.ua кажуть про тренд на повну перебудову логістики. Невідомо, коли відновиться авіасполучення, тому налагоджені під час війни ланцюжки постачання, зокрема через порти ЄС, працюватимуть ще досить довго.

Війна довела важливість партнерських відносин. Сформовані довіра та надійність даватимуть змогу відновлюватися швидше. Після перемоги варто розглянути можливість запросити бренди створити виробництва в Україні. Це значно сприятиме як відновленню вітчизняної економіки, так і доступності техніки для українців.

Після перемоги варто розглянути можливість запросити бренди створити виробництва в Україн

При цьому серед учасників ринку відбувається посилення конкуренції за споживача. Звідси висока роль сервісу, різні сценарії покупок, забезпечення дистанційних каналів продажів, створення цілих екосистем турботи про споживача, побут його і всієї родини — на 360 градусів.

В Eldorado.ua переконані, що у найближчі кілька років завдання всіх українських компаній, зокрема ритейлерів, — утримання прибутковості бізнесу, збереження команди, сплата податків.

ГАЛУЗЕВІ ЛІДЕРИ

Корпорація АТБ — об’єднання підприємств, які здійснюють свою діяльність у таких сферах бізнесу, як роздрібна торгівля, управління активами, виробництво та продаж харчових продуктів. Вже 29 років компанія займається розвитком та управлінням мережею продовольчих дискаунтерів АТБ.

Компанія є соціально відповідальною, багато років займається благодійністю та підтримує українців. Від початку повномасштабної військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям гуманітарної допомоги на понад 200 млн грн. Ще понад 300 тонн життєво важливих вантажів за останній місяць було зібрано та передано українським захисникам. АТБ послідовно допомагає ЗСУ автотранспортом. Всього з початку широкомасштабного вторгнення передано майже 1000 автотранспортних засобів різного призначення. АТБ також підтримує економічний фронт країни. За перше півріччя 2022 року корпорація перерахувала до державного та місцевих бюджетів країни і цільових фондів майже 10 млрд грн.

Novus — литовська мережа супермаркетів, яка розвиває торговельні об’єкти різних форматів площею від 65 до 7000 кв. м, зокрема франчайзингові. Сьогодні загальна площа торговельних комплексів становить понад 330 тис. кв. м.

З початком повномасштабного вторгнення команда Novus разом із власним литовським благодійним фондом Food for Ukraine допомагає постраждалим від війни та продовжує працювати в Україні, підтримуючи економічний фронт. З лютого по кінець грудня 2022 року Novus та благодійний фонд передали понад 360 тис. продуктових наборів на більш ніж 65 млн грн. Окрему увагу Novus приділяє дітям. На постійній основі діє проєкт «Велике маленьке серце», мета якого — збір коштів на лікування дітей з вродженими вадами серця.

Група компаній Fozzy Group — одна з найбільших торговельно-промислових груп України та українських ритейлерів, мережа якої налічує понад 700 торговельних точок. Крім торговельних мереж бізнес-діяльність групи компаній охоплює виробництво харчових продуктів, банківський та ресторанний бізнеси.

Fozzy Group від початку масштабної війни допомагає налагодити широкий канал доставляння гуманітарної допомоги в українські міста, які постраждали від ворожих обстрілів. Fozzy Group також закуповує харчові продукти, воду та предмети першої потреби, які передають дитячим будинкам у зонах активних бойових дій, літнім людям, неповносправним та ВПО.

Eldorado.ua— український омніканальний ритейлер побутової техніки та електроніки, нараховує 95 магазинів у 45 містах, має інтернет-магазин та мобільний застосунок. Забезпечує роботою понад 3,2 тис. працівників.

На сьогодні близько 3 млн українців є постійними покупцями техніки та електроніки в eldorado.ua, задовольняючи потреби своїх сімей. Від лютого 2022-го компанія надала техніки та електроніки для Сил оборони на загальну суму понад 10 млн грн.

З 2022-го реалізується соціальна ініціатива «Цеглинка для родинки», в рамках якої кожен охочий може задонатити 23 грн на «цеглинку» для будівництва модульного житла для сімей, які його втратили. Перший будинок передано родині військовослужбовця із Чернігівщини.

Для військових надаються знижки 5-10%, від початку дії акції придбано понад 40 тис. гаджетів, загальна сума знижки становить 16 млн грн. Компанія розвиває мобільний застосунок Eldo та продовжує цифровізацію процесів: як для їх прискорення, так і для оптимізації витрат.

«Епіцентр» — лідер українського ринку ритейлу з повністю вітчизняними інвестиціями. Станом на початок грудня 2022 року мережа об’єднувала 73 торговельні об’єкти під брендами «Епіцентр» та «Нова Лінія» у різних регіонах країни.

Попри суттєві втрати через війну компанія активно допомагає країні. Загальна сума допомоги від початку широкомасштабного вторгнення вже перевищила 450 млн грн. Також «Епіцентр» передав медикам 40 реанімобілів вартістю понад 100 млн гривень.

Comfy (ТОВ «Комфі Трейд») — перший омніканальний ритейлер побутової техніки та електроніки в Україні. Перший магазин відкрився 2005 року в Кривому Розі. Станом на 1 лютого 2023 року мережа магазинів Comfy налічує 82 магазини. Інтернет-магазин Comfy.ua традиційно входить до найбільших 5 онлайн-гравців українського ринку.

З перших днів масштабної війни компанія займається благодійними переказами та підтримує збори для українців та військових. Загальний грошовий обсяг підтримки військових та волонтерів за 2022-й та початок 2023-го перевищив 100 млн грн.

«КОЛО» — мережа продуктових магазинів біля дому. Перший магазин відкрився у травні 2017 року. Зараз працює вже понад 250 маркетів у Києві, Київській області та в Одесі.

Попри усі виклики та ризики, ритейл-команда забезпечує роботу найбільшої в Україні мережі магазинів формату біля дому «КОЛО». Також компанія займається питаннями пошуку продуктів і партнерів, закупівлі, доставки та локального розподілу гуманітарної допомоги для українців.

Varus — національна мережа супермаркетів, що представлена на ринку продуктового ритейлу України. Натепер має 116 супермаркетів у 25 містах України. У перший день війни був створений гуманітарний штаб Varus. Його мета — продовольча підтримка всіх, хто потребує допомоги під час війни. Загалом обробили запитів на суму понад 10 млн грн.

Мережа магазинів «М’ясомаркет» — один із напрямів роботи МХП, яка нині трансформується із сировинної компанії в кулінарну. У магазинах продають різні види якісного м’яса, готові страви, бакалію, кулінарію, молочні продукти, приправи, соуси і хлібні вироби. Станом на кінець 2022 року мережа налічувала 220 «М’ясомаркетів» у 20 областях України. МХП розвиває приблизно 2 тис. торговельних точок різного спрямування (власні та франчайзингові). Крім «М’ясомаркетів» це магазини «Наша Ряба», «Їжа свіжа», «Українське курча», а також мережа безпечної вуличної їжі Döner Маркет.

Від початку масштабної війни в Україні МХП надає допомогу тим, хто її потребує. Зокрема компанія передала понад 13 тис. тонн власної продукції волонтерам, працівникам і їхнім родинам, лікарням та ВПО.

Мережа магазинів «М’ясомаркет» протягом року великої війни додатково організовувала й окремі благодійні ініціативи. Зокрема у дні наймасштабніших обстрілів столиці ворогом безкоштовно пригощала працівників надзвичайних служб, рятувальників та поліцію Києва смачною піцою з напоями.