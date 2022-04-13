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Франція заморозила російські активи на 23,7 млрд. євро
Через вторгнення РФ в Україну Франція заморозила активи російських осіб та компаній, які підпали під санкції Євросоюзу. Про це повідомило Міністерство фінансів Франції.
Більшість заморожених коштів — активи російського за Центральний банк РФ. Їхня вартість становить 22,8 млрд. євро.
Перелік активів включає 33 об'єкти загальною вартістю 573,6 мільйонів євро, у тому числі нерухомість на курортах.
Заблоковані також банківські рахунки, три яхти, шість вертольотів та три витвори мистецтва.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше Центральний банк Багамських островів виявив на рахунках фінансових установ своєї країни близько 3 млрд. доларів, власники яких так чи інакше пов'язані з Російською Федерацією.
У той же час Кайманові Острови заморозили 7,3 млрд доларів активів громадян Російської Федерації та компаній із РФ.