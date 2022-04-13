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Франція заморозила російські активи на 23,7 млрд. євро

Франція заморозила російські активи на 23,7 млрд. євро

Через вторгнення РФ в Україну Франція заморозила активи російських осіб та компаній, які підпали під санкції Євросоюзу. Про це повідомило Міністерство фінансів Франції.

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Більшість заморожених коштів — активи російського за Центральний банк РФ. Їхня вартість становить 22,8 млрд. євро.

Перелік активів включає 33 об'єкти загальною вартістю 573,6 мільйонів євро, у тому числі нерухомість на курортах.

Заблоковані також банківські рахунки, три яхти, шість вертольотів та три витвори мистецтва.

Раніше Центральний банк Багамських островів виявив на рахунках фінансових установ своєї країни близько 3 млрд. доларів, власники яких так чи інакше пов'язані з Російською Федерацією.

У той же час Кайманові Острови заморозили 7,3 млрд доларів активів громадян Російської Федерації та компаній із РФ.

Автор:
Сергій Горєлов