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Ризику різкої зміни політики Великобританії щодо підтримки України немає, — британський міністр оборони
Після заяви Бориса Джонсона про рішення піти з посади прем'єр-міністра Великобританії постало питання про подальшу політику країни щодо України. Імовірний наступник Джонсона міністр оборони Бен Уоллес заявив, що країна й надалі підтримуватиме Україну. Про це повідомляє The Guardian.
Уоллес зазначив, що Джонсон очолював уряд під час спалаху Covid-19 та Brexit і якщо у цих випадках до нього могли бути питання, то щодо підтримки України з початку повномасштабної війни вся політична система Великобританії підтримує те, що він робив.
"Я не очікую, що ця підтримка (України – Delo.ua) може якось змінитися", - сказав Уоллес.
Як повідомляє Sky News, посилаючись на останнє опитування YouGov, саме Уоллес є явним фаворитом серед членів Консервативної партії на роль наступного прем'єр-міністра.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, Борис Джонсон виконуватиме обов'язки прем'єра, поки партія не обере нового главу, який автоматично очолить уряд. Після офіційної заяви про відставку чинний глава британського уряду провів телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
Джонсон підтвердив непохитну підтримку України з боку Великої Британії, незважаючи на те, хто буде прем'єром.