Ризику різкої зміни політики Великобританії щодо підтримки України немає, — британський міністр оборони

Після заяви Бориса Джонсона про рішення піти з посади прем'єр-міністра Великобританії постало питання про подальшу політику країни щодо України. Імовірний наступник Джонсона міністр оборони Бен Уоллес заявив, що країна й надалі підтримуватиме Україну. Про це повідомляє The Guardian.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Уоллес зазначив, що Джонсон очолював уряд під час спалаху Covid-19 та Brexit і якщо у цих випадках до нього могли бути питання, то щодо підтримки України з початку повномасштабної війни вся політична система Великобританії підтримує те, що він робив.

"Я не очікую, що ця підтримка (України – Delo.ua) може якось змінитися", - сказав Уоллес.

Як повідомляє Sky News, посилаючись на останнє опитування YouGov, саме Уоллес є явним фаворитом серед членів Консервативної партії на роль наступного прем'єр-міністра.

Нагадаємо, Борис Джонсон виконуватиме обов'язки прем'єра, поки партія не обере нового главу, який автоматично очолить уряд. Після офіційної заяви про відставку чинний глава британського уряду провів телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Джонсон підтвердив непохитну підтримку України з боку Великої Британії, незважаючи на те, хто буде прем'єром.