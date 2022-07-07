Стало відомо, коли у Великій Британії можуть призначити нового прем'єр-міністра

Британська консервативна партія має намір обрати нового прем'єр-міністра Великобританії на початку вересня 2022 року. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на депутатів, поінформованих про плани.

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Вибори планують провести, коли Палата громад повернеться з літніх канікул. Вони пройдуть у два етапи:

перший - оголошення конкурсу, на якому члени парламенту від консерваторів оберуть двох кандидатів на посаду глави уряду;

другий — усі учасники Консервативної партії (понад 100 тисяч) оберуть нового прем'єр-міністра.

Як повідомляє Sky News, посилаючись на останнє опитування YouGov, міністр оборони Британії Бен Уоллес є очевидним фаворитом серед членів Консервативної партії на роль наступного прем'єр-міністра.

Нагадаємо, Борис Джонсон у четвер, 7 липня, оголосив про рішення піти з посад прем'єр-міністра Великобританії та лідера Консервативної партії. Однак він виконуватиме обов'язки прем'єра, доки партія не обере нового главу, який автоматично очолить уряд. Він уже проінформував королеву Єлизавету II про своє рішення.

Британський прем'єр почав втрачати підтримку однопартійців через скандал Partygate з приводу вечірок на Даунінг-стріт під час пандемії коронавірусу. В офісі прем'єра пройшло кілька заходів із порушеннями правил локдауну.

Крім того, ще однією причиною масових відставок стало призначення Джонсоном на посаду заступника голови Консервативної партії Кріса Пінчера. Останній потрапив у секс-скандал у 2019 році через домагання до чоловіків. Джонсон заявив, що не знав про це.

Джерело фото: ua.depositphotos.com