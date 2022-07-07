Стало известно, когда в Великобритании могут назначить нового премьер-министра

Британская консервативная партия намерена выбрать нового премьер-министра Великобритании к началу сентября 2022 года. Об этом, сообщает Financial Times со ссылкой на депутатов, осведомленных о планах.

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Выборы планируют провести, когда Палата общин вернется с летних каникул. Они пройдут в два этапа:

первый — оглашение конкурса, на котором члены парламента от консерваторов выберут двух кандидатов на должность главы правительства;

второй — все участники Консервативной партии (более 100 тысяч), выберут нового премьер-министра.

Как сообщает Sky News, ссылаясь на последний опрос YouGov, министр обороны Британии Бен Уоллес является явным фаворитом среди членов Консервативной партии на роль следующего премьер-министра.

Напомним, Борис Джонсон в четверг, 7 июля, объявил о решении уйти с должностей премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Однако он будет исполнять обязанности премьера, пока партия не выберет нового главу, который автоматически возглавит правительство. Он уже проинформировал королеву Елизавету II о своем решении.

Британский премьер начал терять поддержку однопартийцев из-за скандала Partygate по поводу вечеринок на Даунинг-стрит во время пандемии коронавируса. В офисе премьера прошло несколько мер с нарушениями правил локдауна.

Кроме того, еще одной причиной массовых отставок стало назначение Джонсоном на должность заместителя главы Консервативной партии Криса Пинчера. Последний попал в секс-скандал в 2019 году из-за домогательств к мужчинам. При этом Джонсон заявил, что не знал об этом.

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