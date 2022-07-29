Россияне приложили усилия для отставки итальянского премьера Драги, -СМИ

Представитель ультраправой итальянской партии "Лига" обсуждал с посольством РФ возможность выхода из правительственной коалиции и ее развал для отставки премьер-министра Марио Драги.

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Об этом пишет итальянское издание La Stampa.

По данным издания, в конце мая, за два месяца до отставки правительства премьер-министра Марио Драги, состоялась встреча Антонио Капуано, консультанта эксминистра внутренних дел Италии, лидера правопопулистской партии "Лига" Маттео Сальвини, с Олегом Костюковым, сотрудником российского посольства в Италии. .

Ссылаясь на данные спецслужб Италии, La Stampa утверждает, что главной темой обсуждения Капуано и Костюкова стал развал правительственной коалиции, в которую входила "Лига".

Это произошло именно тогда, когда "Лига" и "Движение пяти звезд" открыто выступили против предоставления Украине военной помощи.

По данным разведки, из факта этих контактов следует возможная заинтересованность лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина в дестабилизации итальянского политикума.

Сальвини прокомментировал слухи о встрече Костюкова с Капуано и подтвердил их. Но назвал "фейковыми новостями" предположение, что именно Россия могла вызвать распад правительственной коалиции в Италии.

Напомним, что еще 14 июля Драги подал в отставку после того, как основная из партий коалиции, "Движение пяти звезд", отказалась поддержать правительство во время голосования о недоверии парламенту.

Однако президент Италии Серджо Маттарелла тогда отклонил его заявление об отставке и попросил его выступить в парламенте, надеясь, что он найдет консенсус, чтобы предотвратить досрочные выборы во время международной нестабильности и экономического кризиса.

20 июля Драги получил вотум доверия в верхней палате парламента – Сенате, однако три основных партии коалиции – "Лига", "Вперед, Италия" и "Движение пяти звезд" отказались участвовать в голосовании. В результате Драги снова подал в отставку, заявив, что не видит своего правительства без поддержки последней политсилы.

Президент Италии Серджо Маттарелла 21 июля после заслушивания председателей Палаты депутатов и Сената подписал указ о роспуске обеих палат парламента.