В Италии правоцентристская коалиция побеждает на выборах в парламент

В воскресенье, 26 сентября, в Италии прошли выборы в парламент. Согласно данным экзит-пола государственного вещателя RAI, больше всего голосов (от 41% до 45%) набрала радикально-правая партия "Братья Италии", лидером которой является 45-летняя Джорджа Мэлони. Об этом сообщает Reuters.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Учитывая особенности избирательной системы в Италии, правые партии получат большинство мест в обеих палатах парламента: около 257 из 400 в Палате депутатов и 111-131 из 206 в Сенате.

Мелони, как лидер крупнейшей коалиционной партии, также может стать первым в истории страны женщиной-главой правительства.

В преддверии выборов она пообещала поддерживать политику Запада в отношении Украины и "не рисковать с третьей по величине экономикой в еврозоне".

Досрочное голосование состоялось после того, как правительство Марио Драги ушло в отставку. Президент Италии Серджо Маттарелла 21 июля после заслушивания председателей Палаты депутатов и Сената подписал указ о роспуске обеих палат парламента.

Напомним, что еще 14 июля Драги подал в отставку после того, как основная из партий коалиции "Движение пяти звезд" отказалась поддержать правительство во время голосования о недоверии парламенту.

Однако Маттарелла тогда отклонил его заявление об отставке и попросил его выступить в парламенте на этой неделе, надеясь, что он найдет консенсус, чтобы предотвратить досрочные выборы во время международной нестабильности и экономического кризиса.

20 июля Драги получил вотум доверия в верхней палате парламента - Сенате, однако три основных партии коалиции - "Лига", "Вперед, Италия" и "Движение пяти звезд" отказались участвовать в голосовании. В результате Драги снова подал в отставку, заявив, что не видит своего правительства без поддержки последней политсилы.