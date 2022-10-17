У парламенті Великобританії обговорять відставку Ліз Трасс, - The Guardian

У Великобританії група високопоставлених членів парламенту збереться 17 жовтня для обговорення так званої "рятувальної місії", яка передбачає швидке усунення Ліз Трасс з поста прем'єр-міністра.

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Про це повідомляє британська газета The Guardian з посиланням на свої дані.

Економісти вважають, що Великобританія стоїть на порозі рецесії. З метою врятувати економіку країни Трасс запропонувала знизити податки для найбагатших, однак її ідею в Консервативній партії сприйняли різко негативно.

Деякі погрожують публічно закликати Трасс піти у відставку після зриву її програми скорочення податків. В той же час її союзники в уряді попередили депутатів, що вони прискорять вибори до парламенту та гарантують, що Tories "закінчить своє існування, як партія", якщо вони відправлять Трасс у відставку.

"Ліз Трасс бореться за своє політичне виживання, депутати-консерватори погрожують їй усунути її, і навіть союзники попереджають, що у неї є лічені дні, щоб розвернути свою політику на посаді прем’єра, незважаючи на те, що вона порушила свою економічну стратегію та призначила Джеремі Ганта канцлером", — йдеться в статті The Guardian.

Нагадаємо, Ліз Трасс у вересні стала третьою жінкою-прем'єром Сполученого Королівства після Маргарет Тетчер та Терези Мей. У виборчих перегонах за посаду вона обійшла колишнього міністра фінансів Ріші Сунака з рахунком 81 326 голосів проти 60 399.

Свій перший телефонний дзвінок на новій посаді вона зробила до президента України Володимира Зеленського.

Борис Джонсон про відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії та лідера правлячої Консервативної партії оголосив 7 липня. Сталося це після того, як за кілька днів звільнилися десятки урядовців.