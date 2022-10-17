В парламенте Великобритании обсудят отставку Лиз Трасс, - The Guardian

В Великобритании группа высокопоставленных членов парламента соберется 17 октября для обсуждения так называемой "спасательной миссии", предусматривающей скорейшею отставку Лиз Трасс с поста премьер-министра.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на свои данные.

Экономисты полагают, что Великобритания стоит на пороге рецессии. С целью спасти экономику страны, Трасс предложила снизить налоги для самых богатых, однако ее идею в Консервативной партии восприняли резко негативно.

Некоторые угрожают публично призывать Трасс уйти в отставку после срыва ее программы по сокращению налогов. В то же время ее союзники в правительстве предупредили депутатов, что они ускорят выборы в парламент и гарантируют, что Tories "прекратит свое существование как партия", если они отправят Трасс в отставку.

"Лиз Трасс борется за свое политическое выживание, депутаты-консерваторы угрожают ей устранить ее, и даже союзники предупреждают, что у нее есть считанные дни, чтобы развернуть свою политику в должности премьера, несмотря на то, что она нарушила свою экономическую стратегию и назначила Джереми Ганта канцлером", - говорится в статье The Guardian.

Напомним, Лиз Трасс в сентябре стала третьей женщиной-премьером Соединенного Королевства после Маргарет Тэтчер и Весы Мэй. В избирательной гонке за должность она обошла бывшего министра финансов Риши Сунака со счетом 81 326 голосов против 60 399.

Свой первый телефонный звонок в новой должности она сделала президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Борис Джонсон об отставке с поста премьер-министра Великобритании и лидера правящей Консервативной партии объявил 7 июля. Произошло это после того, как за несколько дней уволились десятки членов его правительства.