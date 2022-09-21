Британия поможет Украине с закупкой газа: о чем договорились Шмыгаль и Трасс

Великобритания готова предоставить Украине финансовую поддержку для закупки газа и способствовать развитию украинской газодобычи.

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Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во время встречи в Нью-Йорке обсудили развитие двустороннего сотрудничества, подготовку к отопительному сезону и возобновление Украины.

Денис Шмыгаль поблагодарил Великобританию за всестороннюю политическую поддержку и практическую помощь.

Главы правительств двух стран коснулись вопроса активизации поставок оружия для защиты Украины и усиления санкций против российской нефти и газа.

В контексте диверсификации источников энергоснабжения и подготовки к отопительному сезону премьер-министры Украины и Великобритании обсудили необходимость наращивания собственной добычи газа, в частности, в Украине.

"Ценим готовность Великобритании предоставить нашему государству следующий транш 500 млн долларов через Всемирный банк на закупку газа. Мы заинтересованы также в привлечении британского бизнеса к развитию сферы газодобычи в Украине. Рассчитываем, что правительство Великобритании примет необходимые решения для страхования британского бизнеса в Украине военных рисков", - отметил Денис Шмыгаль.

Стороны также подняли вопрос проведения следующей Конференции по восстановлению Украины в Великобритании и договорились создать рабочую группу, которая будет заниматься подготовкой к мероприятию в 2023 году. В основу лягут наработки и договоренности на Конференции восстановления в Лугано и конференции в Берлине, которая запланирована на октябрь этого года.

"Убежден, что Великобритания будет нашим главным партнером не только в вооруженном отпоре России, но и в восстановлении. Мы ценим готовность вашей страны играть ведущую роль в послевоенном восстановлении Украины", - подчеркнул Денис Шмигаль.

Лиз Трасс со своей стороны отметила, что политический курс Великобритании по поддержке Украины и увеличению объемов помощи остается неизменным.

Отметим, Великобритания в следующем году планирует выделить 2,3 млрд. фунтов стерлингов (около 2,6 млрд. долларов) на военную поддержку Украины.