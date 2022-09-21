Британія допоможе Україні із закупівлею газу: про що домовились Шмигаль та Трасс

Велика Британія готова надати Україні фінансову підтримку для закупівлі газу та сприяти розвитку українського газовидобування.

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Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Зазначається, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс під час зустрічі в Нью-Йорку обговорили розвиток двосторонньої співпраці, підготовку до опалювального сезону та відновлення України.

Денис Шмигаль подякував Великій Британії за всебічну політичну підтримку й практичну допомогу.

Очільники урядів двох країн торкнулися питання активізації постачання зброї для захисту України та посилення санкцій проти російської нафти та газу.

У контексті диверсифікації джерел енергопостачання та підготовки до опалювального сезону прем’єр-міністри України та Великої Британії обговорили необхідність нарощування власного видобутку газу, зокрема в Україні.

"Цінуємо готовність Великої Британії надати нашій державі наступний транш 500 млн доларів через Світовий банк на закупівлю газу. Ми зацікавлені також у залученні британського бізнесу до розвитку сфери газовидобутку в Україні. Розраховуємо, що Уряд Великої Британії ухвалить необхідні рішення для страхування британського бізнесу в Україні від військових ризиків", — зазначив Денис Шмигаль.

Сторони також порушили питання проведення наступної Конференції з питань відновлення України у Великій Британії і домовилися утворити робочу групу, яка займатиметься підготовкою до заходу у 2023 році. В основу ляжуть напрацювання й домовленості під час Конференції відновлення в Лугано та конференції в Берліні, яка запланована на жовтень цього року.

"Переконаний, що Велика Британія буде нашим головним партнером не лише у збройній відсічі Росії, а й у відбудові. Ми цінуємо готовність вашої країни відіграти провідну роль у повоєнному відновленні України", — підкреслив Денис Шмигаль.

Ліз Трасс зі свого боку відзначила, що політичний курс Великої Британії щодо підтримки України й збільшення обсягів допомоги залишається незмінним.

Зазначимо, Велика Британія наступного року планує виділити 2,3 млрд фунтів стерлінгів (близько 2,6 млрд доларів) на військову підтримку України.