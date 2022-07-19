Кризис военного времени. Будет ли новая рецессия и сможет ли она ослабить Россию?

После стремительного роста цен на сырьевые товары, и роста инфляции, деловые круги во всем мире все чаще говорят о возможной рецессии. Новый глобальный спад экономики позволит охладить явно перегретые цены на нефть и газ, что позволит лишить Россию сверхприбылей от торговли энергоресурсами. Однако экономический спад в ЕС также может повлиять и на объем помощи, которую получит Украина.

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В середине июля одной из главных тем западных деловых СМИ наряду с российским вторжением в Украину стал риск приближения экономической рецессии. Высокий уровень инфляции вынуждает центробанки многих стран повышать свои процентные ставки, чтобы обуздать рост цен. Обычно рост процентных ставок приводит к охлаждению экономического роста и может помочь избежать кризиса. Однако Центробанку в децентрализованной Европе, на которую пришелся основной удар в экономическом противостоянии с Россией гораздо сложнее справляться с экономическими трудностями ввиде роста потребительской инфляции или роста цен на энергоресурсы. Поэтому риски рецессии там выше чем в тех же США.

Экономический кризис, может сыграть на руку воюющей Украине, поскольку спад промышленного производства может привести к снижению потребления энергоресурсов, что в свою очередь может снизить и цены на основные энергоносители. Во время предыдущего экономического спада в разгар пандемии коронавируса в 2020 году цены на нефть не превышали 50 долларов за баррель, а цена на газ была ниже 200 долларов за кубометр. Из-за этого снизятся доходы страны-агрессора. В России доходы от экспорта углеводородов составляет почти половину доходов бюджета, поэтому падение цен на энергоресурсы затруднит финансирование агрессором военных действий в Украине.

Высокий уровень инфляции и возможность рецессии

По словам члена правления НБУ Виталия Шапрана ситуация на мировых рынка сейчас довольно трудная и требует внимания ФРС, ЕЦБ и Банка Англии.

“Только Японии, Швейцарии и Китаю удалось избежать риска глобальной инфляции. Другим центральным банкам нужно будет поднимать ставки, а правительствам думать о новых методах стимулирования экономик и снижения энергопотребления. Обычно рост уровня ставок приводит к охлаждению экономического роста. Наши коллеги в ФРС сейчас прогнозируют, что цикл повышения ключевой ставки удастся завершить без рецессии, вероятность рецессии в США оценивается на уровне 30-40%”, — говорит Шапран.

По его словам, в ЕС ситуация гораздо сложнее поскольку основная финансовая нагрузка войны в Украине ложиться на экономику Еврозоны. Вопрос не только в помощи Украине, но и финансировании начала новой гонки вооружений в Европе.

Также отличие от ФРС США, Европейскому Центробанку очень сложно принимать антиинфляционные решения, когда в странах Балтии инфляция достигает 22%(больше чем в Украине), а в Германии инфляция замедляется.

Кроме того, энергозависимость от России и энергетический шантаж Кремля может привести к снижению промпроизводства в зоне обращения евро именно из-за подорожания энергоносителей или их искусственного дефицита. Нельзя сбрасывать со счетов и новую волну пандемии COVID.

В свою очередь экономист Павел Вернивский считает, что рецессия неизбежна, поскольку пузырь на фондовом рынке и рынке недвижимости должен лопнуть.

“В прошлые годы развитые страны мира напечатали очень много денег, которые на самом деле пошли не в экономику, на возобновление экономики, а на фондовый рынок. Это привело к тому что надулся пузырь довольно больших размеров. Те же акции, или криптовалюты. И этот пузырь конечно лопнет. Если смотреть на акции крупных компаний мы можем увидеть, что их цены завышены. Кроме того пузырь надулся и на рынке недвижимости в США. Цены на недвижимость там выше чем в 2008”, — говорит Вернивский.

По словам эксперта этот кризис будет отличатся от того, который случился в 2008 году. На протяжении тех лет, которые прошли после кризиса 2008 года, рост инвестиций в производство не был столь существенным, чтобы производство превысило потребление. В основном финансовые ресурсы вкладывались в финансовые рынки, а не в капитальные инвестиции и увеличение производственных мощностей. Единственная страна, которая активно инвестировала в производство - Китай.

При этом Вернивский считает, что экономика Украины в условиях нового кризиса не пострадает больше чем она уже пострадала из-за военного вторжения. Экспорт из Украины уже существенно снизился, а промышленное производство упало из-за войны. Под вопросом может оказаться объем западной поддержки Украины. Страны, экономика которых окажутся в рецессии и начнут экономить средства. С другой стороны увеличение военных издержек может стать инструментом, который выведет экономику из кризиса.

Рецессия и цены на энергоносители

Вернивский отмечает, что ситуация на энергетических рынках сейчас также отличается от той, которая была накануне кризиса 2008 года.

“В 2008 году доходы населения существенно упали, люди начали покупать меньше автомобилей. Падение продаж тогда составило около 30%. Это конечно же привело к падению потребления нефтепродуктов, а уменьшить предложение на этом рынке было не так уж и просто было просто, поскольку были сделаны капитальные инвестиции в добычу. И тогда произошло падение цен на нефть”, — говорит Вернивский.

Сейчас рост цен на энергоресурсы произошел из-за сбоя “зеленого перехода”. В процессе перехода развитых стран на возобновляемую энергетику выяснилось, что потребление традиционных энергоресурсов увеличивалось быстрее чем они компенсировались производством той же зеленой энергетики. Из-за этого и случился рост цен.

В свою очередь Шапран считает, что начало рецессии приведет к проседанию цен на нефть. Также вероятно может сработать и план G7 по установлению максимальной цены на российскую нефть.

“Однако пока риски рецессии в зоне евро гораздо выше, чем в США или Азии. На Украине рецессия в еврозоне мало скажется. Нашу экономику подтолкнет вперед процесс обновления. Капитальные вложения за счет арестованных российских активов должны вывести Украину из зоны зависимости от кредитных ставок, но здесь все будет зависеть от того, насколько быстро украинские власти смогут организовать процесс, а наши западные партнеры воспринимают спецзаконы, по которым можно будет конфисковать уже арестованные активы россиян именно на пользу Украины”, - говорит Шапран.

Эксперт Центра Разумкова и бывший директор по коммуникациям “Нафтогаза” Максим Билявский отмечает, что рецессия скажется на объеме потребления энергоресурсов.

“В 4 квартале 2022 года скорее всего мы будем наблюдать сокращение спроса. Сокращение спроса может не только покрыть дефицит, но и его превысить. Таким образом будет излишек на рынке. Излишек на рынке может привести к уменьшению котировок”, — говорит Билявский.

По словам эксперта такой сценарий скажется на объеме доходов страны агрессора. В настоящее время доходы российского бюджета от экспорта энергоресурсов уже сокращаются из-за замедления экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе за счет карантинных ограничений.

Я думаю, что уже первый второй квартал 2023 года будет для россии экономическим коллапсом. Без преувеличения. Если первое полугодие этого года характеризовались высокой прибылью за счет экспорта российских углеводородов, то до конца 2022 года начала 2023 года таких доходов точно не будет. Поступления уменьшатся в разы”, — говорит Билявский.