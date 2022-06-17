Рекордное повышение ставки ФРС США: что это значит для гривны?

Федеральная резервная система США (ФРС) 15 июня приняла решение о повышении учетной ставки сразу на 0,75 п.п. – до 1,5-1,75% годовых. На такой шаг регулятор пошел в первый раз с 1994-го. Кстати, это уже четвёртый пересмотр ставки с начала 2022 года. В предыдущие три раза ФРС в целом повысила процентную ставку на 1,5 п.п.

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Более того, руководство американского центробанка ясно намекнуло, что базовая ставка будет расти и дальше. ФРС будет предпринимать такие шаги для того, чтобы обуздать инфляцию, которая в мае достигла 40-летнего максимума на уровне 8,6% (в годовом исчислении).

К слову, повышение ставки на 75 п.п. прогнозировали в Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Barclays. Можно сказать, что попали в цель.

Дойдет очередь и до нас, но не завтра

Как объясняют в ФРС, к концу 2022 года ставка вырастет до 3,4%. А в течение 2023-го она повысится уже до 3,8%. Также американский центробанк на фоне своего решения по ставкам ухудшил прогноз роста ВВП США на 2022 год с 2,8% до 1,7%, а на 2023 год – с 2,2% также до 1,7%.

"Вторжение России в Украину вызывает огромные экономические трудности. Боевые действия и связанные с ним события оказывают дополнительное давление на инфляцию и оказывают влияние на глобальную экономическую активность", – говорится в официальном заявлении ФРС.

Решение ФРС по учетной ставке касается не только штатов, оно неизбежно коснется и Украины. Впрочем, как подчеркнул в комментарии Delo.ua руководитель аналитического отдела ForexClub и Libertex Андрей Шевчишин, на данный момент эти влияния будут слабыми, учитывая валютные ограничения НБУ.

Наиболее известное такое ограничение НБУ касается торгов на межбанке. Во-первых, сделки там совершаются при фиксированном курсе. Во-вторых, Нацбанк через банки продает валюту с целью ее удержания в экономике только предприятиям, занимающимся покупкой критического импорта – товаров, наиболее необходимых во время войны.

"Да, вчера международные рынки сразу отреагировали на поднятие ставки ФРС. Но влияние этого решения на гривну на сегодняшний день не чувствуется", – говорит Шевчишин.

По его словам, вероятного эффекта следует ожидать уже после снятия ограничений Нацбанка, когда на валютном рынке появится естественное ценообразование. И в таком случае гривна теоретически – вследствие еще и дальнейшего поднятия ставки ФРС – должна ослабнуть.

"О конкретных цифрах говорить рано, но мы должны помнить, что сейчас главное влияние на курс национальной валюты следует искать не в США, а в Украине. Это вопрос сроков завершения войны и объемов международных заимствований", - добавляет Шевчишин.

Похожего мнения придерживается и специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса. "Сегодня такая ситуация, когда на гривну влияет только война и спровоцированный ею кризис. Решения, принимаемые ФРС США, на нашей национальной валюте не отразятся никак", – утверждает Фурса.

Снабжение оружием под угрозой?

Что же будет означать для нас укрепление доллара по отношению к гривне? Прежде всего, Украине придется платить больше по международным заимствованиям. Поскольку чем дороже иностранная валюта и слабее национальная, тем больше будут гривневые расходы государственного бюджета на погашение долгов.

Во-вторых, те заимствования Украины, которые привязаны к процентным ставкам ФРС, так же станут дороже. В-третьих, импортная продукция в Украину в случае девальвации гипотетически должна прибавить в цене, поскольку на стоимость импорта влияет обменный курс иностранной валюты, за которую он закупается. Но не забываем, что подорожание импорта произойдет только при условии, что НБУ снимет валютные ограничения.

Также некоторые эксперты считают, что поскольку повышение ставки ФРС стало свидетельством глубоких проблем в экономике США, то Штаты-де могут вскоре свернуть помощь Киеву в борьбе с российскими захватчиками из-за заимствования и поставки оружия.

Впрочем, такое свертывание выглядит крайне маловероятным. Администрация президента Байдена вряд ли изменит свои намерения, поскольку и демократы, и республиканцы единодушны в поддержке Украины. Исключением могут служить только единичные американские чиновники, возможно, связанные каким-либо образом с РФ.

К примеру, одним из таких стал сенатор-республиканец Рэнд Пол. Именно он затормозил скорейшее голосование за законопроект о выделении Украине помощи почти на 40 млрд. дол. Он аргументировал свою позицию тем, что проблемы Украины разрешаются за счет экономики США. Но Рэнд Пол лишь затянул процедуру передачи Киеву помощи, не имея возможности ее заблокировать.