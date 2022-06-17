Рекордне підвищення ставки ФРС США: що це означає для гривні?

Федеральна резервна система США (ФРС) 15 червня ухвалила рішення про підвищення облікової ставки відразу на 0,75 в.п. – до 1,5-1,75% річних. На такий крок регулятор пішов вперше з 1994-го. І це вже четвертий перегляд ставки з початку 2022 року. В попередні три рази ФРС загалом підвищила відсоткову ставку на 1,5 в.п.

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Ба більше, керівництво американського центробанку прозоро натякнуло, що базова ставка зростатиме й надалі. ФРС вдаватиметься до таких кроків для того, щоб приборкати інфляцію, яка у травні досягла 40-річного максимуму на рівні 8,6% (у річному вимірі).

До слова, підвищення ставки на 75 б.п. прогнозували в Goldman Sachs, JPMorgan Chase і Barclays. Можна сказати, що влучили в яблучко.

Дійде черга і до нас, але не завтра

Як пояснюють в ФРС, до кінця 2022 року ставка зросте до 3,4%. А впродовж 2023-го вона підвищиться вже до 3,8%. Також американський центробанк на тлі свого рішення щодо ставок погіршив прогноз зростання ВВП США на 2022 рік з 2,8% до 1,7%, а на 2023 рік – з 2,2% також до 1,7%.

“Вторгнення Росії в Україну викликає величезні економічні труднощі. Бойові дії та пов'язані з ним події створюють додатковий тиск на інфляцію та впливають на глобальну економічну активність", – йде мова в офіційній заяві ФРС.

Рішення ФРС щодо облікової ставки стосується не тільки Штатів, воно неминуче торкнеться й України. Втім, як підкреслив у коментарі Delo.ua керівник аналітичного відділу ForexClub і Libertex Андрій Шевчишин, на даний момент ці впливи будуть слабкими з огляду на валютні обмеження з боку НБУ.

Найбільш відоме таке обмеження НБУ стосується торгів на міжбанку. По-перше, угоди там відбуваються при фіксованому курсі. По-друге, Нацбанк через банки продає валюту з метою її утримання в економіці лише підприємствам, які займаються купівлею критичного імпорту – товарів, найбільш необхідних в часи війни.

"Так, вчора міжнародні ринки відразу відреагували на підняття ставки ФРС. Але вплив цього рішення на гривню сьогодні не відчувається", – говорить Шевчишин.

За його словами, якогось повноцінного ефекту належить чекати вже опісля зняття обмежень Нацбанку, коли на валютному ринку з'явиться природне ціноутворення. І в такому разі гривня теоретично – внаслідок ще й подальшого підняття ставки ФРС – має ослабнути.

"Про конкретні цифри говорити зарано, але ми маємо пам’ятати, що наразі головний вплив на курс національної валюти слід шукати не в США, а в Україні. Це – питання строків завершення війни і обсягів міжнародних запозичень", – додає Шевчишин.

Схожої думки притримується і спеціаліст відділу продажу боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса. "Сьогодні така ситуація, коли на гривню впливає тільки війна і спровокована нею криза. Рішення, які ухвалює ФРС США, на нашій національній валюті жодним чином не відібʼються", – стверджує Фурса.

Постачання зброї під загрозою?

Що ж все-таки означатиме для нас зміцнення долара по відношенню до гривні? Перш за все, Україні доведеться платити більше за міжнародними запозиченнями . Оскільки що дорожчою є іноземна валюта та слабшою національна, тим більшими будуть гривневі видатки державного бюджету на погашення боргів.

По-друге, ті запозичення України, що прив’язані до процентних ставок ФРС, так само стануть дорожчими . По-третє, імпортна продукція в Україні у разі девальвації гіпотетично має додати в ціні , оскільки на вартість імпорту впливає обмінний курс іноземної валюти, за яку він закуповується. Але не забуваймо, що подорожчання імпорту станеться лише за умови, коли НБУ зніме валютні обмеження.

Також деякі експерти вважають, що позаяк підвищення ставки ФРС стало свідченням глибоких проблем у економіці США, то Штати, мовляв, можуть незабаром згорнути допомогу Києву у боротьбі з російськими загарбниками через запозичення і постачання зброї.

Втім, таке згортання виглядає вкрай малоймовірним. Адміністрація президента Байдена навряд змінить свої наміри, оскільки і демократи, і республіканці одностайні у підтримці України. Винятком можуть буди ескапади лише поодиноких американських чиновників, можливо, пов'язані якимось чином з РФ.

Приміром, одним із таких став сенатор-республіканець Ренд Пол. Саме він загальмував швидке голосування за законопроєкт про виділення Україні допомоги майже на 40 млрд. дол. Він аргументував свою позицію тим, що проблеми України вирішуються за рахунок економіки США. Але Ренд Пол лише затягнув процедуру передачі Києву допомоги, не маючи жодної змоги її заблокувати.