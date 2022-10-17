Оптові ціни на пальне рухаються вгору, однак великі мережі АЗС поки стримують роздріб

Через зростання світових цін на нафту від початку жовтня оптові ціни на пальне в Україні також рухаються вгору. Однак через велику кількість ресурсу, котрий завезли у вересні найбільші мережі АЗС поки стримують ціни на паливо на стелах АЗС.

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За словами засновника групи "Прайм" Дмитра Льоушкіна, через зростання цін на нафту ціни на пальне в опті продовжують зростати як на ринку ЄС, так і в Україні. В кінці минулого тижня(14 жовтня), оптові ціни на дизпаливо зупинились на позначці 50-51 грн/л. Бізнесмен зазначає, що до кінця поточного тижня(17-23 жовтня) він очікує зростання цін також на роздрібному ринку на 2 грн/л.

"Однак найбільші гравці роздрібного ринку поки стримують ціни на стелах. OKKO, WOG та "Авіас" поки ще не підвищували ціни та дають 2 грн/л знижки своїм постійним клієнтам. У "Авіас" на стелі вказана ціна 53 грн/л вони віддають дизпальне за 51 грн/л, в ОККО 55 грн/л - на АЗС зі знижкою можна придбати за 53 грн/л. Вони завезли дуже багато дешевого ресурсу влітку і певно ще не встигли його продати", - каже бізнесмен.

Однак він вважає, що в умовах війни навіть найбільші гравці ринку не зможуть довго стримувати ціни на пальне. Оскільки зараз увесь ринок працює з коліс, і можливості довго зберігати великий об'єм палива нема ні в кого. До того ж ринок зараз доволі жвавий, оскільки аграрії косять соняшник і кукурудзу та активно споживають пальне.

Аналітик галузевого видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко каже, що через зростання нафтових котирувань на світових ринках, на українському оптовому ринку пального ростуть в ціні всі види палива.

"На минулому тижні дизельне пальне виросло в ціні на 6,4%. Це доволі суттєвий показник для нашого ринку. Ряд регіональних та деякі національні оператори на 50 копійок підвищили ціни на стелах", - каже експерт.

За його словами, з початком жовтня найбільш стрімко зараз зростають ціни на автогаз. Цей вид пального зростає в ціні й в Європі, однак динаміка цін на нього на українському ринку є більш жвавою.

"З початку жовтня на оптовому ринку автогазу почали заробляти майже стільки ж, скільки й в роздрібному. Є відчуття, що оптові ціни на скраплений газ рухаються до позначки 50 тисяч гривень тонна, а роздрібні до 30 грн/л. Однак важко знайти причини такого явища, оскільки попит на це пальне є доволі слабким, невеликим є і промислове споживання. Дефіциту на автогаз також нема", - зазначає Сіренко.

Він додає, що на поточному тижні(17-23 жовтня) може відбутися зростання цін на всі види пального на АЗС, при умові якщо ціни почнуть підвищувати найбільші оператори.

"Однак найбільші національні мережі ще мають резерв, оскільки в вересні до введення акцизу вони завезли рекордну кількість дешевого палива без акцизу. Це дає можливість найбільшим гравцям ринку зараз стримувати ціни", - розповідає Сіренко.

Мережа АЗС Ціна на бензин А-95 грн/л Ціна на дизпальне Ціна на автогаз OKKO 51 55 27,49 WOG 51 55 27,53 Socar 50,99 56,99 - Motto 46,98 53,58 27,18 БРСМ-Нафта 47,99 52,99 26,99

Ціни на пальне в великих мережах АЗС м. Київ