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- Энергетика
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Оптовые цены на горючее двигаются вверх, однако крупные сети АЗС пока сдерживают розницу
Из-за роста мировых цен на нефть с начала октября оптовые цены на горючее в Украине также двигаются вверх. Однако из-за большого количества завезенного в сентябре ресурса крупнейшие сети АЗС пока сдерживают цены на топливо на стелах АЗС.
По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, из-за роста цен на нефть цены на топливо в опте продолжают расти как на рынке ЕС, так и в Украине. В конце прошлой недели (14 октября) оптовые цены на дизтопливо остановились на отметке 50-51 грн/л. Бизнесмен отмечает, что до конца текущей недели (17-23 октября) он ожидает роста цен на розничном рынке на 2 грн/л.
"Однако крупнейшие игроки розничного рынка пока удерживают цены на стелах. OKKO, WOG и "Авиас" пока еще не повышали цены и дают 2 грн/л скидки своим постоянным клиентам. В "Авиас" на потолке указана цена 53 грн/л они отдают дизтопливо за 51 грн/л, в ОККО 55 грн/л – на АЗС со скидкой можно приобрести за 53 грн/л. Они завезли очень много дешевого ресурса летом и вероятно еще не успели его продать”, – говорит бизнесмен.
Однако он считает, что в условиях войны даже самые крупные игроки рынка не смогут долго сдерживать цены на горючее. Поскольку сейчас весь рынок работает с колес, и возможности долго хранить большой объем топлива нет ни у кого. К тому же рынок сейчас достаточно резвый, поскольку аграрии косят подсолнечник и кукурузу и активно потребляют горючее.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Аналитик отраслевого издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что из-за роста нефтяных котировок на мировых рынках, на украинском оптовом рынке горючего растут в цене все виды топлива.
"На прошлой неделе дизельное топливо выросло в цене на 6,4%. Это достаточно существенный показатель для нашего рынка. Ряд региональных и некоторые национальные операторы на 50 копеек повысили цены на стелах", - говорит эксперт.
По его словам, с началом октября наиболее стремительно сейчас растут цены на автогаз. Этот вид горючего растет в цене и в Европе, однако динамика цен на него на украинском рынке более живая.
"С начала октября на оптовом рынке автогаза начали зарабатывать почти столько же, сколько и в розничном. Есть ощущение, что оптовые цены на сжиженный газ двигаются к отметке 50 тысяч гривен тонна, а розничные до 30 грн/л. Однако трудно найти причины такого явления, поскольку спрос на это топливо достаточно слабый, невелико и промышленное потребление. Дефицита на автогаз также нет", - отмечает Сиренко.
Он добавляет, что на текущей неделе (17-23 октября) может произойти рост цен на все виды горючего на АЗС, если цены начнут повышать крупнейшие операторы.
"Однако у крупнейших национальных сетей еще есть резерв, поскольку в сентябре до введения акциза они завезли рекордное количество дешевого топлива без акциза. Это дает возможность крупнейшим игрокам рынка сейчас сдерживать цены", - рассказывает Сиренко.
|Сеть АЗС
|Цена на бензин А-95 грн/л
|Цена на дизтопливо
|Цена на автогаз
|OKKO
|51
|55
|27,49
|WOG
|51
|55
|27,53
|Socar
|50,99
|56,99
|-
|Motto
|46,98
|53,58
|27,18
|БРСМ-Нефть
|47,99
|52,99
|26,99
Цены на горючее в крупных сетях АЗС г. Киев