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Тип
Эксклюзив
Категория
Энергетика
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Оптовые цены на горючее двигаются вверх, однако крупные сети АЗС пока сдерживают розницу

Оптовые цены на горючее двигаются вверх, однако крупные сети АЗС пока сдерживают розницу

Из-за роста мировых цен на нефть с начала октября оптовые цены на горючее в Украине также двигаются вверх. Однако из-за большого количества завезенного в сентябре ресурса крупнейшие сети АЗС пока сдерживают цены на топливо на стелах АЗС.

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По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, из-за роста цен на нефть цены на топливо в опте продолжают расти как на рынке ЕС, так и в Украине. В конце прошлой недели (14 октября) оптовые цены на дизтопливо остановились на отметке 50-51 грн/л. Бизнесмен отмечает, что до конца текущей недели (17-23 октября) он ожидает роста цен на розничном рынке на 2 грн/л.

"Однако крупнейшие игроки розничного рынка пока удерживают цены на стелах. OKKO, WOG и "Авиас" пока еще не повышали цены и дают 2 грн/л скидки своим постоянным клиентам. В "Авиас" на потолке указана цена 53 грн/л они отдают дизтопливо за 51 грн/л, в ОККО 55 грн/л – на АЗС со скидкой можно приобрести за 53 грн/л. Они завезли очень много дешевого ресурса летом и вероятно еще не успели его продать”, – говорит бизнесмен.

Однако он считает, что в условиях войны даже самые крупные игроки рынка не смогут долго сдерживать цены на горючее. Поскольку сейчас весь рынок работает с колес, и возможности долго хранить большой объем топлива нет ни у кого. К тому же рынок сейчас достаточно резвый, поскольку аграрии косят подсолнечник и кукурузу и активно потребляют горючее.

Аналитик отраслевого издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что из-за роста нефтяных котировок на мировых рынках, на украинском оптовом рынке горючего растут в цене все виды топлива.

"На прошлой неделе дизельное топливо выросло в цене на 6,4%. Это достаточно существенный показатель для нашего рынка. Ряд региональных и некоторые национальные операторы на 50 копеек повысили цены на стелах", - говорит эксперт.

По его словам, с началом октября наиболее стремительно сейчас растут цены на автогаз. Этот вид горючего растет в цене и в Европе, однако динамика цен на него на украинском рынке более живая.

"С начала октября на оптовом рынке автогаза начали зарабатывать почти столько же, сколько и в розничном. Есть ощущение, что оптовые цены на сжиженный газ двигаются к отметке 50 тысяч гривен тонна, а розничные до 30 грн/л. Однако трудно найти причины такого явления, поскольку спрос на это топливо достаточно слабый, невелико и промышленное потребление. Дефицита на автогаз также нет", - отмечает Сиренко.

Он добавляет, что на текущей неделе (17-23 октября) может произойти рост цен на все виды горючего на АЗС, если цены начнут повышать крупнейшие операторы.

"Однако у крупнейших национальных сетей еще есть резерв, поскольку в сентябре до введения акциза они завезли рекордное количество дешевого топлива без акциза. Это дает возможность крупнейшим игрокам рынка сейчас сдерживать цены", - рассказывает Сиренко.

Сеть АЗС Цена на бензин А-95 грн/л Цена на дизтопливо Цена на автогаз
OKKO 51 55 27,49
WOG 51 55 27,53
Socar 50,99 56,99 -
Motto 46,98 53,58 27,18
БРСМ-Нефть 47,99 52,99 26,99

Цены на горючее в крупных сетях АЗС г. Киев

Автор:
Степан Крьока