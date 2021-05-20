ДТЭК запустил первую в Украине промышленную систему накопления энергии

Компания ДТЭК запустила первую в Украине промышленную литий-ионную систему накопления энергии (СНЭ) мощностью 1 МВт и емкостью 2.25 МВт⋅ч.

Как сообщает пресс-служба ДТЭК, батарея установлена в городе Энергодар на площадке Запорожской ТЭС и предназначена для накопления, хранения и отдачи электроэнергии в сеть, а также для оказания услуг по обеспечению надежности энергосистемы Украины.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В компании заявили, что это пилотный проект ДТЭК для поиска оптимальных моделей работы СНЭ на различных сегментах энергетического рынка страны.

По словам генерального директора ДТЭК Максима Тимченко, внедряя новые технологии, компания трансформирует бизнес и строит новую энергетику — это вклад ДТЭК в будущее Украины как европейского государства, в декарбонизацию, восстановление национальной экономики и обеспечение занятости в отрасли.

"Этот проект стал возможен благодаря международному партнерству и сотрудничеству ДТЭК с ведущими мировыми компаниями, которые занимаются производством систем накопления энергии — Honeywell и SunGrid. Первая промышленная система накопления энергии даст старт для вывода энергетики Украины на новый технологический уровень и приблизит синхронизацию нашей страны с европейской энергетической системой ENTSO-E", — рассказал Тимченко.

В свою очередь генеральний директор по возобновляемой энергетике и распределенным активам Honeywell Process Solutions Эрен Эргин отметил, что спрос на системы накопления энергии продолжает расти.

"Это позволяет достичь целей по декарбонизации и использованию возобновляемых источников энергии во всем мире. По оценкам, к 2030 году к сети будет подключено около 350 ГВт аккумуляторных батарей. Мы в Honeywell сейчас находимся в уникальном положении для решения сегодняшних вызовов в области энергоменеджмента", — прокомментировал Эрен Эргин.

В ближайшее время ДТЭК проведет сертификацию системы для получения статуса поставщика услуг по обеспечению резервов мощности для системного оператора. Это будет первая литий-ионная батарея в Украине, обеспечивающая системную надежность энергосистемы страны.

Как сообщалось, компания ДТЭК подписала контракт с американской компанией Honeywell на поставку системы накопления энергии в июле 2020 года.

Системы накопления электроэнергии являются одним из самых быстрорастущих секторов электроэнергетики. За 10 лет сектор вырос в 48 раз, среднегодовые темпы роста составили 47%. По прогнозам Bloomberg NEF, к 2040 году суммарная мощность накопителей превысит 1 ТВт.

Одной из причин повышения интереса к СНЭ стал стремительный рост доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ), который вызвал две проблемы. Первая: пик выработки у ВИЭ не совпадает с пиком потребления, соответственно, в определенные периоды появляется избыток генерируемой мощности.

СНЭ позволяют устранять суточный дисбаланс между выработкой ВИЭ и спросом на электроэнергию и тем самым продолжать увеличивать долю ВИЭ в балансе энергосистемы. Вторая: резкие рост и падение мощности (в частности, ветровых электростанций) приводят к ухудшению качества электроэнергии, мгновенным изменениям частоты и напряжения, а также формируют потребность в "быстром" резерве мощности.

Электрохимические СНЭ способны намного быстрее реагировать на перепады мощности, чем традиционная тепловая генерация. И, что самое главное, они углеродно-нейтральны.

Напомним, в марте Германия и Украина согласовали первый пилотный проект по производству водородного топлива.

Участником проекта с немецкой стороны выступает компания Siemens, а с украинской — ДТЭК, принадлежащая олигарху Ринату Ахметову.