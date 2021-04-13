Энергетика 40 минут назад

Academy DTEK 10 лет: от корпоративного университета к международной платформе для бизнеса

Академия ДТЭК отмечает свой первый юбилей: в 2021 году Academy DTEK, лидеру среди корпоративных университетов Украины, исполнилось 10 лет

Academy DTEK 10 лет: от корпоративного университета к международной платформе для бизнеса Academy DTEK 10 лет: от корпоративного университета к международной платформе для бизнеса
Партнерский материал

Academy DTEK была создана компанией ДТЭК 10 лет назад для развития талантов. За это время Академия трансформировалась, изменила подходы к обучению и наполнению образовательных программ.

Сегодня Academy DTEK развивает и трансформирует образовательную экосистему, создавая нестандартные форматы в учебных проектах, внедряя инновационные подходы и передовые зарубежные практики. Academy DTEK способствует достижению цели ООН об обеспечении справедливого качественного образования для каждого, а также популяризирует концепцию lifelong learning и стремится быть надежным образовательным партнером в течение жизни.

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"Постоянное обучение и профессиональное развитие сотрудников — это основа успеха любого бизнеса. С первого дня существования ДТЭК мы задекларировали, что люди являются основным активом и ценностью для компании. Мы верим, что чем больше в стране будет людей с современным образованием, тем быстрее Украина выйдет на уровень жизни и развития ведущих стран мира. Именно поэтому ДТЭК прилагает все усилия, чтобы наши сотрудники получали актуальные знания и приобретали новые компетенции. Для этого и была создана Academy DTEK. Сегодня лучшие тренеры и преподаватели делятся огромным постиндустриальным опытом ДТЭК и предоставляют качественные, инновационные знания не только сотрудниками, а и внешним клиентам как из частного, так и из государственного сектора. Я рад, что Academy DTEK позволяет нам делиться знаниями и вносить свой вклад в развитие украинского последипломного образования", — прокомментировал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

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Ректор Academy DTEK Валерия Заболотная отметила, что Academy DTEK прошла путь от корпоративного университета к международной образовательной бизнес-платформе, открытой для представителей бизнеса, государственного сектора, общественности, международных партнеров.

"Философия непрерывного развития и совершенствования является частью нашей культуры", — отметила она.

Сегодня академия разрабатывает современные учебные программы, соответствующие актуальным бизнес-потребностям. Среди них — школа D.Client School, ID School, Executive education: Energy of Innovation, "Сила коммуникаций", диджитал-программа DX School, Pre-MBA: эффективный руководитель, Change Energy. Все они прокачивают ключевые навыки современности, которые называют компетенциями 21 века: критическое мышление, креативность, коммуникабельность, сотрудничество, а также управленческие навыки.

За все время обучение в Академии прошли более 270 тысяч человек.

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