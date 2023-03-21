Відновлення енергетичної інфраструктури: Rolls-Royce SMR допоможе з будівництвом малих модульних реакторів в Україні

ДП "НАЕК "Енергоатом" та компанія "Rolls-Royce SMR" 20 березня 2023 року підписали Меморандум про взаєморозуміння. Він передбачає відновлення енергосистеми України шляхом розгортання малих модульних реакторів.

Про це повідомляє пресслужба ДП "НАЕК "Енергоатом" .

Зазначається, що підписаний документ надає компаніям можливість разом працювати над пошуком майбутніх можливостей розгортання малих модульних реакторів (ММР) Rolls-Royce SMR в Україні, коли вона почне відбудовуватися.

Відповідно до Меморандуму, Rolls-Royce SMR зобов’язується підтримувати відновлення України шляхом розгортання електростанції із заводським малим модульним реактором (SMR), яка буде здатна генерувати такий обсяг безвуглецевої електроенергії, якої вистачатиме для живлення мільйона будинків протягом 60 років.

Як зазначив генеральний директор Rolls-Royce SMR Том Самсон, уряд Великої Британії підтримує нашу країну та її громадян.

"Завдяки власним британським ядерним технологіям ми потенційно можемо допомогти народу України швидко відбудуватися й відновити енергетичну безпеку та незалежність", - підкреслив Самсон.

Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін своєю чергою зауважив, що Україна продовжує курс на енергетичну незалежність, яку неможливо уявити без передових атомних технологій.

"Співпраця Енергоатома та Rolls-Royce SMR вийшла на новий рівень. Це дасть Україні не лише розпочати якісну післявоєнну відбудову енергетичної інфраструктури, а й стати у світі однією із перших країн, яка залучає перспективні технології малих модульних реакторів для цього", - наголосив Котін.

Зазначимо, в межах програми "зеленого переходу" Україна розглядає можливість побудови 20 малих модульних реакторів (ММР) замість енергоблоків теплових електростанцій, які були зруйновані обстрілами. Проєкт може бути реалізовано протягом двох-трьох років.