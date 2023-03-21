Восстановление энергетической инфраструктуры: Rolls-Royce SMR поможет со строительством малых модульных реакторов в Украине

ГП "НАЭК "Энергоатом" и компания "Rolls-Royce SMR" 20 марта 2023 подписали Меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает восстановление энергосистемы Украины путем развертывания малых модульных реакторов.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "НАЭК "Энергоатом".

Подписанный документ предоставляет компаниям возможность вместе работать над поиском будущих возможностей развертывания малых модульных реакторов (ММР) Rolls-Royce SMR в Украине, когда она начнет восстанавливаться.

В соответствии с Меморандумом, Rolls-Royce SMR обязуется поддерживать восстановление Украины путем развертывания электростанции с заводским малым модульным реактором (SMR), которая будет способна генерировать такой объем безуглеродной электроэнергии, которой будет хватать для питания миллиона домов в течение 60 лет.

Как отметил генеральный директор Rolls-Royce SMR Том Самсон, правительство Великобритании поддерживает нашу страну и ее граждан.

"Благодаря собственным британским ядерным технологиям, мы потенциально можем помочь народу Украины быстро отстроиться и восстановить энергетическую безопасность и независимость", - подчеркнул Самсон.

Президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в свою очередь отметил, что Украина продолжает курс на энергетическую независимость, которую невозможно представить без передовых атомных технологий.

"Сотрудничество Энергоатома и Rolls-Royce SMR вышло на новый уровень. Это даст Украине не только начать качественное послевоенное восстановление энергетической инфраструктуры, но и стать в мире одной из первых стран, которая привлекает перспективные технологии малых модульных реакторов для этого", - подчеркнул Котин.

Отметим, в рамках программы "зеленого перехода" Украина рассматривает возможность построения 20 малых модульных реакторов (ММР) вместо энергоблоков тепловых электростанций, разрушенных обстрелами. Проект может быть реализован в течение двух-трех лет.