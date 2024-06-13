Siemens Energy и Deutche Bank помогут построить газовую генерацию в Украине

ПАО «Укрнафта» подписало меморандумы по Siemens Energy Global GmbH & Co. KG и Deutche Bank о строительстве распределительной генерации, что поможет обновлению украинской энергосистемы.

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Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Укрнафта".

Отмечается, что было подписано два важных меморандума о развитии распределенной электрической и тепловой генерации в Украине.

Первый - меморандум о взаимопонимании с Siemens Energy Global GmbH & Co. KG.

"Соглашение поможет получить экспертизу и разработать новые проекты на основе паровых и газовых турбин для комбинированного производства тепла и электроэнергии", - отмечают в "Укрнафте".

Также компания подписала меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bank AG, что позволит привлечь немецкие средства на строительство новой маневровой украинской энергетики.

«Самый важный вопрос сейчас – укрепление украинской энергосистемы, разрушенной российскими атаками. Децентрализация и повышение эффективности. "Укрнафта" стала частью этого процесса. Это входит в ESG стратегию компании, в частности, как органический процесс расширения цепочки добавленной стоимости. Также это важно с точки зрения социальной ответственности компании», – отметил директор ПАО «Укрнафта» Сергей Корецкий.

Напомним, ранее "Укрнафта" при поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Кабинета Министров Украины начала подготовку к строительству мощностей маневровой генерации электроэнергии.

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Напомним, что ввиду уничтожения в результате российских ударовбольшинства генерирующих мощностей украинской энергетики в последние месяцы, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг в маеупростила подключениегазотурбинных, газопоршневых и когенерационных установок к сетям. Кроме того, они были освобождены от уплаты соответствующих ставок за присоединение.

После этого Кабинет министров принял постановление, отменившее ряд бюрократических процедур, чтобы упростить размещение газопоршневых и газотурбинных установок и связанных с ними сетей.

В целом правительство сейчас работает над децентрализацией энергосистемы и обсуждает с партнерами Украины поставки дизель-генераторов, когенерационных установок и мобильных котельных, прежде всего для прифронтовых регионов. Министерству энергетики при этом поручено проработать вопрос установки газопоршневых установок в каждом областном центре.