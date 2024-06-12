Германия внесет новый вклад на €50 млн в Фонд поддержки энергетики Украины

По результатам Международной конференции по восстановлению Украины URC 2024 в Берлине Германия внесет новый вклад в Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 50 млн. евро.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что вместе с этими деньгами общая сумма вклада страны в Фонд составит более 275 миллионов евро. Это самый большой вклад спонсоров в Фонд, в котором на сегодняшний день уже аккумулировано более 545 млн евро.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко поблагодарил немецких партнеров, в частности вице-канцлера Германии Роберта Габека за постоянную поддержку, оказываемую Украине с начала полномасштабного российского вторжения.

"Эта помощь чрезвычайно важна для нас. Соответствующие средства направляются на закупку энергетического оборудования, которое Россия разрушает своими регулярными атаками на наши объекты", - подчеркнул он.

Фонд поддержки энергетики Украины

Напомним, что Фонд поддержки энергетики Украины был создан в 2022 году по инициативе министра энергетики Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Это уникальный механизм для консолидации помощи от партнеров, желающих поддержать украинских энергетиков в обеспечении стабильного энергоснабжения во время военной агрессии РФ.

Недавно в Фонд поддержки энергетики Украины поступил новый взнос от Дании в размере 5,3 млн. евро. Перед этим Великобритания объявила о дополнительном взносе в Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 23 миллиона евро. Впоследствии об очередном вкладе в фонд, который составит 5 миллионов евро, объявила Австрия.

По словам министра энергетики, средства поступали, от разных стран, и фонд накопил более 220 млн евро. Также деньги поступили от Европейской Комиссии, Региональной ассоциации органов регулирования энергетики (ERRA), Регионального центра исследований энергетической политики. США свой первый взнос в Фонд в размере 25 миллионов долларов внесли в ноябре прошлого года.

Отметим, что с марта 2022 года Украина получила от Германии 120 грузов гуманитарной помощи для энергосектора общим весом более 1670 тонн. Среди передаваемого оборудования – трансформаторы, генераторы, кабель, арматура для воздушных линий и другое оборудование, необходимое для проведения восстановительных работ.