Фонд поддержки энергетики за три года собрал €1,2 млрд пособия от 33 доноров

Фонд поддержки энергетики Украины, созданный в апреле 2022 года, за три года аккумулировал 1,2 млрд евро помощи от 33 доноров из 22 стран, обеспечив энергетические компании страны более 150 тысяч единиц критически важного оборудования для восстановления электроснабжения во время войны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Фонд помог со снабжением более 150 тысяч единиц энергетического оборудования, которое поступило примерно 70 украинским компаниям во всех регионах.

Наибольшее внимание уделяется поставкам трансформаторов, генераторов, кабельной продукции, автотехники и других критически важных ресурсов, необходимых для оперативного восстановления электроснабжения.

Первой страной, присоединившейся к Фонду, стала Дания с вкладом в 500 тысяч евро. В настоящее время к нему присоединились уже 33 донора из 22 стран, среди которых государства, международные организации, частные компании и корпорации.

Галущенко поблагодарил партнеров из Энергетического Сообщества, Европейской Комиссии и лично Кадри Симсон за поддержку и последовательность развития этой инициативы. Министр также подчеркнул необходимость сохранять темп и наращивать взносы, чтобы украинская энергосистема смогла выстоять следующую зиму.

Добавим, что по состоянию на конец 2024 года Фонд поддержки энергетики уже аккумулировал более 900 млн евро благодаря вкладам международных доноров. Эти средства используются для восстановления энергосистемы.