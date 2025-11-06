Систематическое взяточничество: ВАКС взял под стражу топ-менеджерку филиала "Энергоатома"

Следователь судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) применил меру пресечения к заместителю генерального директора филиала "Атомэнергомаш" АО "НАЭК "Энергоатом", которую накануне разоблачили по просьбе предоставить неправомерную выгоду и на ее получении от представителя подрядной компании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Суд согласился с позицией прокурора САП и применил к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4 млн грн залога.

Как пишет журналист-аналитик ExPro Electricity Дарья Орлова, речь идет о Светлане Пинчук, которая ранее в этом филиале "Энергоатома" занимала должность начальника бюро финансового планирования и договорной работы, а впоследствии стала уполномоченным лицом по закупкам работ.

Условия освобождения под залог

В случае внесения 4 млн грн залога, на подозреваемого будут возложены ряд процессуальных обязанностей, в частности:

прибывать к следователю, прокурору и суду по каждому требованию;

без разрешения следователя, прокурора или суда не отлучаться из г. Киева;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения с определенным кругом лиц;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд или въезд из Украины;

носить электронное средство контроля.

Детали дела

Как известно, опменеджер подозревается в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, и теперь будет находиться под стражей с возможностью внесения залога.

Личность разоблачили накануне – 04 ноября 2025 года – с поличным при получении части оговоренных средств. Ее действия квалифицированы по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что топменеджер систематически требовала от представителя частного предприятия-подрядчика "откаты" в размере 10-15% от оплаченных работ. Это должно было обеспечить своевременную оплату и несоздание искусственных препятствий для выполнения договорных обязательств. Общая сумма неправомерной выгоды должна составить более 6,6 млн грн.

По данным правоохранителей, в период с июня по ноябрь 2025 года подозреваемая успела получить часть оговоренной суммы – 40 200 долларов США. Вчера она была задержана.

В настоящее время продолжается досудебное расследование под процессуальным руководством прокурора САП.

Об "Атомэнергомаше"

Отделенное подразделение "Атомэнергомаш" создано согласно приказу "НАЭК "Энергоатом" в ноябре 2003 года в соответствии с программой реорганизации ремонтной службы "Энергоатома". Многопрофильная структура по производству сертифицированной продукции энергетического машиностроения для всех украинских АЭС и осуществлению агрегатно-восстановительных ремонтов электродвигателей".

В состав "Атомэнергомаша" входят: завод нестандартного оборудования и трубопроводов и завод специальных конструкций в Энергодаре, а также два ремонтно-механических завода в Поденноукраинске.

Напомним, 4 ноября в одном из филиалов обособленных подразделений акционерного общества "НАЭК "Энергоатом" проводились обыски. В компании подчеркнули, что придерживаются принципа нулевой толерантности к любым проявлениям коррупции, недобросовестным или незаконным действиям и системно внедряют антикоррупционные механизмы.