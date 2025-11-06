Систематичне хабарництво: ВАКС взяв під варту топменеджерку філії "Енергоатому"

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) застосував запобіжний захід до заступниці генерального директора філії "Атоменергомаш" АТ "НАЕК "Енергоатом", яку напередодні викрили на проханні надати неправомірну вигоду та на її одержанні від представника підрядної компанії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Суд погодився з позицією прокурора САП та застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн грн застави.

Як пише журналістка-аналітика ExPro Electricity Дар‘я Орлова, йдеться про Світлану Пінчук, яка раніше в цій філії "Енергоатому" обіймала посаду начальника бюро фінансового планування та договірної роботи, а згодом стала уповноваженою особою із закупівель робіт.

Умови звільнення під заставу

У разі внесення 4 млн грн застави, на підозрювану будуть покладені низка процесуальних обов’язків, зокрема:

прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою;

без дозволу слідчого, прокурора або суду не відлучатися з м. Києва;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування із визначеним колом осіб;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд чи вʼїзд з України;

носити електронний засіб контролю.

Деталі справи

Як відомо, топменеджерка підозрюється у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, і тепер перебуватиме під вартою з можливістю внесення застави.

Особу викрили напередодні – 04 листопада 2025 року – на гарячому під час одержання частини обумовлених коштів. Її дії кваліфіковано за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що топменеджерка систематично вимагала від представника приватного підприємства-підрядника "відкати" в розмірі 10-15% від оплачених робіт. Це мало забезпечити своєчасну оплату та нестворення штучних перешкод для виконання договірних зобов’язань. Загальна сума неправомірної вигоди мала становити понад 6,6 млн грн.

За даними правоохоронців, у період із червня по листопад 2025 року підозрювана встигла одержати частину обумовленої суми – 40 200 доларів США. Вчора її було затримано.

Наразі триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом прокурора САП.

Про "Атоменергомаш"

Відокремлений підрозділ "Атоменергомаш" створено згідно з наказом "НАЕК "Енергоатом" у листопаді 2003 року відповідно до програми реорганізації ремонтної служби "Енергоатому". Є багатопрофільною структурою з виробництва сертифікованої продукції енергетичного машинобудування для всіх українських АЕС та здійснення агрегатно-відновлювальних ремонтів електродвигунів та теплообмінного обладнання.

До складу "Атоменергомашу" входять: завод нестандартного обладнання та трубопроводів та завод спеціальних конструкцій в Енергодарі, а також два ремонтно-механічних заводи в Піденноукраїнську.

Нагадаємо, 4 листопада в одній із філій відокремлених підрозділів акціонерного товариства "НАЕК "Енергоатом" проводилися обшуки. В компанії наголосили, що дотримуються принципу нульової толерантності до будь-яких проявів корупції, недобросовісних або незаконних дій, та системно впроваджують антикорупційні механізми.