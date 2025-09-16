Дело о махинациях с конвертцентрами: топ-чиновнику НАБУ сообщили о новом подозрении

Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований объявили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ. Чиновник, уже находящийся под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору, теперь фигурирует в другом уголовном производстве.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Следователи установили, что чиновник НАБУ не только помогал отцу вести бизнес с Российской Федерацией. Используя служебные связи и влияние, он также производил незаконные махинации с налогами украинских предприятий. Эта информация была подтверждена, в частности, с подозреваемого телефона.

Фигурант получил предложение за 900 тысяч гривен помочь десяти компаниям выйти из перечня рисковых, что позволило бы им провести финансовые операции почти на 30 миллионов гривен.

Для этого он обращался к бывшим и действующим коллегам из налоговых и правоохранительных органов. Во время допросов эти лица подтвердили, что работник НАБУ действительно обращался к ним с такой просьбой.

Анализ деятельности указанных фирм свидетельствует о наличии признаков их принадлежности к "конвертационному центру".

На основании собранных доказательств фигуранту поставлено в известность о новом подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). В настоящее время досудебное расследование продолжается.

По информации источников "РБК-Украина", речь идет о Руслане Магамедрасулове.

Детали дела Магамедрасулова

Руслан Магамедрасулов – руководитель одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ, координирующий в Днепре деятельность бюро в прифронтовых Днепропетровской и Запорожской областях.

21 июля сотрудники СБУ и Офиса генпрокурора провели по меньшей мере 70 обысков, касающихся 15 работников НАБУ. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) комментируя действия правоохранителей заявили, что это может привести к раскрытию следственной информации.

В результате следственных действий задержали руководителя одного из территориальных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова. По данным правоохранителей, он поддерживал связи с РФ и вел переговоры с представителями сектора экономики России о продаже технической конопли.

В частности, Магамедрасулов выступал в роли посредника продаж в республику Дагестан (РФ) партий технической конопли. Ее незаконное выращивание, по данным правоохранителей, организовал его отец - предприниматель Сентябр Магамедрасулов.

Также следствие установлено, что чиновник бюро имел тесные контакты с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко. Тот уехал из страны, сотрудничает со спецслужбами РФ и, по данным следствия, оказывает влияние на деятельность НАБУ.

Напомним, Руслана Магамедрасулова заключили под стражу 22 июля без права внесения залога. На прошлой неделе срок продлили до 21 октября.

Как пишет "Суспільне", адвокаты подозреваемого считают, что дело против Руслана Магомедрасулова является атакой на Национальное антикоррупционное бюро. Сам Магомедрасулов ​​заявил о применении силы при задержании.