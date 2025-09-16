Справа про махінації з конвертцентрами: топпосадовцю НАБУ повідомили про нову підозру

Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань оголосили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ. Чиновник, який уже перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору, тепер фігурує в іншому кримінальному провадженні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу СБУ.

Слідчі встановили, що чиновник НАБУ не лише допомагав батькові вести бізнес з Російською Федерацією. Використовуючи службові зв'язки та вплив, він також здійснював незаконні махінації з податками українських підприємств. Ця інформація була підтверджена, зокрема, з телефону підозрюваного.

Фігурант отримав пропозицію за 900 тисяч гривень допомогти десяти компаніям вийти з переліку ризикових, що дозволило б їм провести фінансові операції на майже 30 мільйонів гривень.

Для цього він звертався до колишніх і чинних колег з податкової та правоохоронних органів. Під час допитів згадані особи підтвердили, що працівник НАБУ дійсно звертався до них із таким проханням.

Аналіз діяльності зазначених фірм свідчить про наявність ознак їхньої приналежності до "конвертаційного центру".

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про нову підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Наразі досудове розслідування триває.

За інформацією джерел "РБК-Україна", йдеться про Руслана Магамедрасулова.

Деталі справи Магамедрасулова

Руслан Магамедрасулов – керівник одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який у Дніпрі координує діяльність бюро в прифронтових Дніпропетровській та Запорізькій областях.

21 липня співробітники СБУ та Офісу генпрокурора провели щонайменше 70 обшуків, які стосуються 15 працівників НАБУ. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) коментуючи дії правоохоронців заявили, що це може призвести до розкриття слідчої інформації.

В результаті слідчих дій затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За даними правоохоронців, він підтримував звʼязки з РФ та вів переговори із представниками сектору економіки Росії про продаж технічної коноплі.

Зокрема, Магамедрасулов виступав в ролі посередника продажу до республіки Дагестан (РФ) партій технічної коноплі. Її незаконне вирощування, за даними правоохоронців, організував його батько — підприємець Сентябр Магамедрасулов.

Також слідство встановлено, що високопосадовець бюро мав тісні контакти із народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком. Той виїхав з країни, співпрацює зі спецслужбами РФ і, за даними слідства, впливає на діяльність НАБУ.

Нагадаємо, Магамедрасулова взяли під варту 22 липня без права внесення застави. Минулого тижня термін продовжили до 21 жовтня.

Як пише "Суспільне", адвокати підозрюваного вважають, що справа проти Руслана Магомедрасулова є атакою на Національне антикорупційне бюро. Сам Магомедрасулов заявив про застосування сили під час затримання.