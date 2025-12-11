Новая функция в "Дії": украинцы смогут проверить доступ к энергонезависимому интернету во время обесточиваний

Украинцы смогут в "Дії" проверять подключение своего жилья к энергонезависимой xPON-сети. Нововведение позволит пользователям заблаговременно оценивать надежность интернета в своих домах во время потенциальных отключений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Это позволит увидеть реальную техническую картину и оценить бесперебойность интернета, чтобы была возможность эффективно спланировать работу и обучение во время обесточений.

Чтобы сохранить доступ к интернету во время обесточивания, достаточно подключить собственный роутер и ONU-терминал к павербанку или бесперебойному источнику питания.

Что можно будет увидеть на карте:

xPON-провайдеров, обслуживающих конкретный дом или улицу;

наличие технологии xPON, обеспечивающей интернет без света;

сколько часов будет работать интернет в случае обесточений (например, 4, 8 или 72 часа).

Также украинцы смогут оставлять отзывы о работе своего провайдера. Это создаст здоровую конкуренцию: компании будут мотивированы улучшать услуги, а пользователи будут знать, соответствуют ли обещания реальности.

Карта также покажет покрытие энергонезависимого Интернета по всей Украине. Мы сможем видеть "белые пятна" и работать с интернет-провайдерами для их устранения. Это особенно важно для прифронтовых общин, где стабильная связь является вопросом безопасности.

Что такое xPON

xPON (Passive Optical Network) – это технология, позволяющая быть онлайн без света до 72 часов. Оптический кабель заходит прямо в квартиру, и на пути от провайдера нет оборудования, требующего электричества.

Осенью 2025 года, когда началась новая волна отключений, спрос на xPON в разных регионах вырос от 45 до 77%. Сейчас энергонезависимой технологией пользуются 52% абонентов (в 2021 году было всего 30%).

Лидеры покрытия (свыше 70%): Винницкая, Черновицкая, Ивано-Франковская, Киевская, Черкасская и Волынская области.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4670-IX, направленный на повышение стабильности и качества мобильного интернета и связи для всех граждан, что является критически важным, особенно в условиях войны.