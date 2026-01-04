Провайдеры исходят из тени: итоги рынка фиксированного интернета за 2025 год

Рынок провайдеров фиксированного интернета в Украине в 2025 году демонстрирует признаки легализации и роста, несмотря на предварительные прогнозы о его уходе в тень.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения главы финкомитета Даниила Гетманцева.

По состоянию на 1 декабря 2025 года налогоплательщики от этого сегмента уплатили в государственную казну 6,1 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2024 сумма составила 4,1 млрд грн. Это на 2 млрд грн больше, или 48,5%.

В структуре поступлений:

НДФЛ и военный сбор – 1,9 млрд грн (+61%);

Налог на прибыль – 0,6 млрд грн (+25,8%);

НДС – 3,27 млрд грн (+58,1%).

Уровень уплаты НДС вырос с 8,61% до 9,71%, что также свидетельствует о постепенной легализации бизнеса.

Средняя заработная плата в секторе продемонстрировала существенный рост: если в октябре 2024 года она составила 14,1 тыс. грн, то в октябре 2025 достигла 17,9 тыс. грн (+26,9%).

"Рынок провайдеров фиксированного интернета постепенно выходит из тени: растут налоговые поступления, прибыльность бизнеса и официальные доходы работников", – написал Гетманцев.

В то же время, по его словам, рынок все еще сталкивается с проблемами измельчения операторов, а работа Бюро экономической безопасности по пресечению нарушений и привлечению виновных лиц пока не приобрела системный характер.

