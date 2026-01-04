Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,17

--0,18

EUR

49,55

--0,24

Наличный курс:

USD

42,45

42,33

EUR

50,10

49,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Провайдеры исходят из тени: итоги рынка фиксированного интернета за 2025 год

гривны
Как изменился рынок фиксированного интернета в Украине / Shutterstock

Рынок провайдеров фиксированного интернета в Украине в 2025 году демонстрирует признаки легализации и роста, несмотря на предварительные прогнозы о его уходе в тень.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения главы финкомитета Даниила Гетманцева.

По состоянию на 1 декабря 2025 года налогоплательщики от этого сегмента уплатили в государственную казну 6,1 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2024 сумма составила 4,1 млрд грн. Это на 2 млрд грн больше, или 48,5%.

В структуре поступлений:

  • НДФЛ и военный сбор – 1,9 млрд грн (+61%);
  • Налог на прибыль – 0,6 млрд грн (+25,8%);
  • НДС – 3,27 млрд грн (+58,1%).

Уровень уплаты НДС вырос с 8,61% до 9,71%, что также свидетельствует о постепенной легализации бизнеса.

Фото 2 — Провайдеры исходят из тени: итоги рынка фиксированного интернета за 2025 год

Средняя заработная плата в секторе продемонстрировала существенный рост: если в октябре 2024 года она составила 14,1 тыс. грн, то в октябре 2025 достигла 17,9 тыс. грн (+26,9%).

"Рынок провайдеров фиксированного интернета постепенно выходит из тени: растут налоговые поступления, прибыльность бизнеса и официальные доходы работников", – написал Гетманцев.

В то же время, по его словам, рынок все еще сталкивается с проблемами измельчения операторов, а работа Бюро экономической безопасности по пресечению нарушений и привлечению виновных лиц пока не приобрела системный характер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4670-IX, направленный на повышение стабильности и качества мобильного интернета и связи для всех граждан, что является критически важным, особенно в условиях войны.

Автор:
Татьяна Гойденко