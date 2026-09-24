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Дата публикации

Стоимость импорта нефти в ЕС выросла на 55,8%: кто обеспечивает основные поставки

нефтепровод
Венгерская нефтегазовая группа MOL анонсировала тестирование нефтепровода Adria / Depositphotos

Во втором квартале 2026 г. стоимость импорта нефти в Европейский Союз выросла на 55,8%. В то же время, объем импорта остался преимущественно стабильным по сравнению со среднемесячным показателем 2025 года и составил 36,7 млн тонн (+1,2%).

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Евростата.

Относительно сжиженного природного газа стоимость импорта выросла на 4,1%, а объем импорта снизился на 5,6%. За тот же период импорт СПГ возрос как в стоимостном выражении на 18,5%, так и в выражении на 3,4%.

Главные страны-поставщики

Во втором квартале 2026 года основными поставщиками нефти остались Соединенные Штаты с долей 18,8%, Норвегия с показателем 14,3% и Казахстан, обеспечивший 13,4% поставок.

Большинство сжиженного природного газа было импортировано из Соединенных Штатов, доля которых составила 63,2%. Еще 17,3% поступило из России, а 8,1% - из Алжира.

Норвегия осталась главным поставщиком СПГ с показателем 51,2%. За ней следуют Алжир с долей 18,2% и Великобритания с показателем 11,1%, опередившей Россию, чья доля составила 10,2% среди тройки ведущих партнеров.

Фото 2 — Стоимость импорта нефти в ЕС выросла на 55,8%: кто обеспечивает основные поставки
Распределение импорта энергоносителей в ЕС по странам

Ранее сообщалось, что Европа рассчитывала снижение цен на газ и отложила активное пополнение хранилищ. В результате перед зимой запасы составляют всего 69% от нормы — самый низкий уровень за последние пять лет.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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