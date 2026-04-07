Оклад замість надбавок: у Раді планують змінити систему оплати праці вчителів

Заплановане підвищення заробітних плат учителям на 20% з 1 вересня відбудеться гарантовано. Проте, як зазначають у профільному комітеті Верховної Ради, ключова проблема залишається в самій структурі оплати праці.

Як повідомляє Delo.ua, про це йдеться у заяві голови Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака.

Головні тези з повідомлення:

Розрив у доходах: невеликий базовий оклад і значна кількість надбавок формують розрив між зарплатами молодих та досвідчених педагогів приблизно у 2,5 раза.

Стратегічна мета: поряд із підвищенням виплат стоїть завдання змінити систему оплати праці, щоб зменшити цей розрив та виконати норму Закону.

Кадровий виклик: на сьогодні лише близько 20% випускників педагогічних спеціальностей йдуть працювати за професією. Система має відновлюватися через залучення нових фахівців.

Нагадаємо, повідомлялось, що у 2026 році середня зарплата українських вчителів може підвищитися на рекордні 50%. Підвищення планувалось у два етапи: 30% з 1 січня та 20% з 1 вересня.

При цьому голова фінансового комітету Данило Гетманцев наполягав на необхідності виконати закон "Про освіту" і гарантувати вчителю найнижчої категорії дохід у три мінімальні заробітні плати.

Для забезпечення цих виплат у повному обсязі уряд спрямував додаткові дотації місцевим бюджетам. Ці кошти першочергово мають піти на оплату праці в освітній і соціальній сферах, щоб вчителі та соцпрацівники отримували виплати вчасно і в повному обсязі.