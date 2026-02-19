Зарплати вчителів та соцпрацівників: уряд виділив додаткові дотації для підвищення виплат у 2026 році

Освітяни та соцпрацівники мають отримувати зарплати вчасно і в повному обсязі. Для цього додаткові дотації місцевим бюджетам у 2026 році першочергово підуть на оплату праці в освітній і соціальній сферах.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами це забезпечить пріоритетну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ.

Зокрема, йдеться про:

педагогічних та науково-педагогічних працівників;

фахівців, які надають соціальні послуги;

працівників сфери реабілітації.

Для того, щоб фінансова допомога дійшла до кожного працівника без затримок, Міністерство фінансів запроваджує посилений моніторинг виконання місцевих бюджетів.

Відомство буде координувати взаємодію з обласними військовими адміністраціями, що дозволить оперативно реагувати на потреби громад.

Зазначається, що це рішення є частиною загальної стратегії підтримки бюджетної сфери.

"Таким чином забезпечуємо підвищення зарплат освітянам і працівникам соцзакладів з 1 січня 2026 року", - наголосила Свириденко

Нагадаємо, У державному бюджеті України на 2026 рік, який народні депутати ухвалили 3 грудня, а президент Володимир Зеленський підписав 10 грудня, враховано норму про підвищення мінімальної заробітної плати освітян у 2,5 раза.