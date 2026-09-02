Более 57 млрд грн для учителей: Кабмин профинансировал повышение зарплат

Кабинет Министров Украины распределил между местными бюджетами 57,4 миллиарда гривен образовательной субвенции на сентябрь-декабрь 2026 года. Дополнительно 0,5 млрд грн заложено в резерв для оперативного решения неотложных финансовых потребностей общин.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Выделенные средства позволят повысить заработную плату педагогических работников в среднем еще на 20% уже с сентября 2026 года. Для обеспечения этого финансирования правительство перераспределило 25,8 млрд грн на профильную бюджетную программу.

По словам Министра образования и науки Украины Андрея Бутенко, распределение средств до конца года дает общинам четкое понимание объема финансирования, что позволит своевременно выплачивать заработные платы с учетом анонсированного повышения.

Изменения в формуле расчета субвенции

Параллельно правительство пересмотрело отдельные параметры формулы распределения образовательной субвенции:

Наполняемость начальных классов: с 1 сентября 2026 г. предельную расчетную наполняемость классов (РНК) для начальной школы установили на уровне не более 24 учащихся (для общин с показателем 24 и менее все осталось без изменений);

Возврат учебных часов: в расчет вернули все часы учебного плана, финансирование которых приостанавливали с начала полномасштабного вторжения;

Точность планирования: по информации заместителя министра образования и науки Анастасии Софиенко, обновленная формула будет точнее определять потребность в финансировании заработных плат, в том числе в крупных городах, где расчетное количество классов возрастет.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 сентября зарплаты педагогов вырастут еще на 20%. Вместе с январским повышением на 30% общий рост должностных окладов в сфере образования в 2026 году составит 50%.