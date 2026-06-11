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В Україні змінять правила використання електросамокатів та моноколіс: що передбачає новий законопроєкт

електросамокати, дорога
В Україні змінять правила для електросамокатів та моноколіс / Freepik

11 червня Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт № 3023, який вперше врегульовує використання персонального легкого електротранспорту в Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Документ стосується електросамокатів, моноколіс та інших подібних засобів, правовий статус користувачів яких наразі не визначений законом.

"Сьогодні десятки тисяч українців щодня користуються електросамокатами, моноколесами та іншим легким персональним електротранспортом. Водночас законодавство досі фактично не визначає їх як учасників дорожнього руху. Це створює правову прогалину… потрібні чіткі правила, які захищатимуть і користувачів електротранспорту, і пішоходів, і всіх інших учасників дорожнього руху", — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Нові правила і заборони

Новий законопроєкт передбачає зокрема такі правила:

  • пересуватися потрібно велосипедними доріжками та велосмугами; 
  • за їх відсутності дозволено рух правим краєм проїзної частини або узбіччям; 
  • рух має здійснюватися попутно із загальним транспортним потоком.

Також документ встановлює наступні заборони:

  • керування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння; 
  • використання мобільного телефону в руці під час руху; 
  • перевезення пасажирів, якщо це не передбачено конструкцією.

У темну пору доби водії обов'язково повинні вмикати освітлення та мати світло-повертальні елементи.

Водночас законопроєкт не передбачає введення окремої категорії водійських посвідчень. Після ухвалення закону відбудеться оновлення Правил дорожнього руху, де пропишуть вікові обмеження та швидкісні режими. Також змінять Кодекс України про адміністративні правопорушення для запровадження штрафів.

Органи місцевого самоврядування отримають право обмежувати або забороняти рух цього транспорту на окремих територіях громад. Прокатні компанії відповідатимуть за технічну справність, страхування та програмне обмеження швидкості у визначених зонах, а користувачі — за власну поведінку на дорозі. Проєкт розроблено з урахуванням досвіду Франції та Німеччини.

Нагадаємо, 10 червня уряд обговорив перші пропозиції та проєкти законодавчих змін, які покликані суттєво підвищити безпеку на дорогах.

Автор:
Тетяна Ковальчук