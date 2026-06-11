В Украине изменят правила использования электросамокатов и моноколес: что предусматривает новый законопроект

11 июня Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры рекомендовал парламенту принять законопроект № 3023, впервые регулирующий использование персонального легкого электротранспорта в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Документ касается электросамокатов, моноколес и других подобных средств, правовой статус пользователей которых не определен законом.

"Сегодня десятки тысяч украинцев ежедневно пользуются электросамокатами, моноколесами и другим легким персональным электротранспортом. В то же время законодательство до сих пор фактически не определяет их как участников дорожного движения. Это создает правовой пробел… нужны четкие правила, которые будут защищать и пользователей электротранспорта, и пешеходов, и всех других участников дорожного движения", - отметил он.

Новые правила и запреты

Новый законопроект предусматривает в частности следующие правила:

передвигаться нужно по велосипедным дорожкам и велосипедам;

при их отсутствии разрешено движение по правому краю проезжей части или обочине;

движение должно производиться попутно с общим транспортным потоком.

Также документ устанавливает следующие запреты:

управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

использование мобильного телефона в руке во время движения;

перевозка пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией.

В темное время суток водители обязательно должны включать освещение и иметь световозвращающие элементы.

В то же время, законопроект не предусматривает введение отдельной категории водительских удостоверений. После принятия закона состоится обновление Правил дорожного движения, где будут прописаны возрастные ограничения и скоростные режимы. Также изменят Кодекс Украины об административных правонарушениях для введения штрафов.

Органы местного самоуправления получат право ограничивать или запрещать движение этого транспорта на отдельных территориях общин. Прокатные компании будут отвечать за техническую исправность, страхование и программное ограничение скорости в определенных зонах, а пользователи за собственное поведение на дороге. Проект разработан на основе опыта Франции и Германии.

Напомним, 10 июня правительство обсудило первые предложения и проекты законодательных изменений, которые призваны существенно повысить безопасность на дорогах.