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Новые правила для электросамокатов: Рада готовит штрафы для водителей и ограничения для сервисов проката

Люди на электросамокатах
Новые правила для электросамокатов

В Украине предлагают комплексно урегулировать движение персонального легкого электротранспорта – электросамокатов, моноколес, гироскутеров и электровелосипедов. Законопроект №3023 официально закрепляет пользователей таких устройств как отдельную категорию участников дорожного движения с конкретными правами, обязанностями и ответственностью.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

По словам первого замминистра Сергея Деркача, главная задача инициативы состоит не в ограничении городской мобильности, а в создании безопасных и предполагаемых условий как для водителей электротранспорта, так и для пешеходов и автомобилистов.

Где разрешат ездить и какие ограничения вводят

Документ устанавливает возрастные требования, скоростной режим и зоны передвижения по улично-дорожной сети:

  • Зоны движения: пользователи легкого электротранспорта смогут двигаться попутно с общим потоком транспорта по велосипедным дорожкам, велосипедам, правым краем проезжей части или обочинам. Тротуар остается простором с приоритетом для пешеходов;
  • Скоростные трассы: на дорогах с высоким скоростным режимом будут действовать отдельные запреты по соображениям безопасности;
  • Запреты и безопасность управления: запрещается пользоваться транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или под действием препаратов, замедляющих реакцию. Также запрещается держать в руке телефон во время движения и перевозить пассажиров или грузы, если это не предусмотрено конструкцией;
  • Видимость на дороге: в темное время суток, в условиях тумана и за пределами населенных пунктов транспорт должен быть оборудован световозвращателями и звуковым сигналом, а водители обязаны использовать световозвращающие элементы на одежде.

Требования к сервисам проката и штрафам

Отдельный раздел документа посвящен регулированию коммерческого проката шеринговых устройств. Компании-арендодатели обязуют обеспечивать техническую исправность транспорта, оформлять страхование и устанавливать программное ограничение максимальной скорости.

В то же время пользователи арендованного транспорта будут нести персональную ответственность за нарушение ПДД. Законопроект предусматривает изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, вводя конкретные штрафы для водителей микромобильного транспорта.

Напомним, ранее Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры рекомендовал парламенту принять законопроект №3023. Инициатива должна урегулировать взаимодействие на дороге и снизить уровень аварийности с участием микромобильного транспорта.

Автор:
Максим Кольц

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