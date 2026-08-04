Возобновление поставок в Польшу и рывок в Словакию: Украина увеличила экспорт электроэнергии на 48%

В июле 2026 года Украина существенно нарастила экспорт электроэнергии и одновременно сократила объемы ее импорта.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют расчеты ExPro Electricity.

По итогам месяца внешние поставки электроэнергии выросли на 48% по сравнению с июнем - до 232,5 тыс. МВтч.

В то же время, импорт сократился на 40% и составил 175 тыс. МВт·час. Благодаря этой динамике Украина впервые за долгий период зафиксировала статус нетто-экспортера электроэнергии, продав за границу больше, чем закупив.

Наибольший рост экспорта зафиксирован в направлении Словакии — показатели увеличились почти в шесть раз по сравнению с июнем. Также в июле впервые с ноября 2025 возобновились поставки в Польшу.

Основным покупателем украинской электроэнергии оставалась Венгрия, на которую пришлось 48% общего объема экспорта. Впрочем, в годовом измерении июльский экспорт оказался на 18% ниже показателя июля 2025 года.

Импорт электроэнергии в июле уменьшился по всем направлениям. Наибольшая доля поставок (40%) также приходилась на венгерскую границу. По сравнению с июлем прошлого года, Украина сократила импортные закупки электроэнергии на 32%.

Напомним, ранее Украина зафиксировала минимальные объемы закупки ресурса за границей. 1 апреля импорт электроэнергии сократился на 56% - до 12,7 тыс. МВт·ч. Это самый низкий показатель с начала 2026 года, совпавший с внедрением новых предельных цен.