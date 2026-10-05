США отримають першу партію білоруських добрив уже у жовтні

Вперше за чотири роки США отримають першу партію білоруських добрив після пом'якшення санкцій проти Мінська. 30 тисяч тонн мають прибути до порту Нового Орлеана 14 жовтня

Як пише Dilo, про це повідомляє Financial Times.

Це перше поставка до США після початку ослаблення обмежень проти білоруської калійної галузі, запроваджених у 2021 році. Вашингтон пішов на цей крок в обмін на визволення політв'язнів.

За даними цінового агентства Argus, 15 вересня «Білоруська калійна компанія» у російському порту Бронка в Санкт-Петербурзі завантажила 30 тисяч тонн гранульованого хлористого калію на судно, що належить компанії з Маршаллових Островів.

При цьому через санкції ЄС Мінськ не може використовувати порт Клайпеда і змушений відправляти вантажі дорожчим маршрутом через Росію.

У Литві заявили, що не відкриють власні порти для експорту білоруських калійних добрив і не бачать підстав для пом'якшення санкцій.

Згідно з даними відстеження суден товарної платформи Kpler, очікується, що 14 жовтня судно доставить вантаж до порту в Новому Орлеані.

21 вересня президент США Дональд Трамп оголосив про угоду з Білоруссю щодо постачання калійних добрив до Сполучених Штатів зі значною знижкою на тлі торговельної війни з Канадою. Наразі Канада забезпечує майже 80% американського імпорту калійних добрив.

Слід зазначити, що у березні цього року адміністрація Трампа зняла санкції з білоруських підприємств, які виробляють калійні добрива – "Білоруської калійної компанії" та "Білоруськалію". Це відбулося в обмін на звільнення групи політичних в’язнів режимом Олександра Лукашенка.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що в країні немає вільних обсягів калійних добрив, які можна було б відправити до США, про що його просив Дональд Трамп.