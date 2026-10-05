США получат первую партию белорусских удобрений уже в октябре

Впервые через четыре года США получат первую партию белорусских удобрений после смягчения санкций против Минска. 30 тысяч тонн должны прибыть в порт Нового Орлеана 14 октября

Как пишет Dilo, об этом сообщает Financial Times.

Это первая поставка в США после начала ослабления ограничений против белорусской калийной отрасли, введенных в 2021 году. Вашингтон пошел на этот шаг в обмен на освобождение политзаключенных.

По данным ценового агентства Argus, 15 сентября "Белорусская калийная компания" в российском порту Бронка в Санкт-Петербурге загрузила 30 тысяч тонн гранулированного хлористого калия на судно, принадлежащее компании с Маршалловых Островов.

При этом из-за санкций ЕС Минск не может использовать порт Клайпеда и вынужден отправлять грузы более дорогим маршрутом через Россию.

В Литве заявили, что не откроют собственные порты для экспорта белорусских калийных удобрений и не видят оснований для смягчения санкций.

Согласно данным отслеживания судов товарной платформы Kpler, ожидается, что 14 октября судно доставит груз в порт в Новом Орлеане.

21 сентября президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с Беларусью по поставке калийных удобрений в Соединенные Штаты со значительной скидкой на фоне торговой войны с Канадой. В настоящее время Канада обеспечивает около 80% американского импорта калийных удобрений.

Следует отметить, что в марте этого года администрация Трампа сняла санкции с белорусских предприятий, производящих калийные удобрения - "Белорусскую калийную компанию" и "Белорусскую". Это произошло в обмен на освобождение группы политических заключенных режимом Александра Лукашенко.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что в стране нет свободных объемов калийных удобрений, которые можно было бы отправить в США, о чем его просил Дональд Трамп.