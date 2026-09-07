UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,56

--0,17

EUR

51,79

--0,15

Наличный курс:

USD

44,76

44,60

EUR

52,10

51,82

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Электроэнергии на экспорт стало больше: в августе продажи превысили импорт почти вдвое

электроэнергия
Экспорт электроэнергии из Украины в августе 2026 г. вырос / Depositphotos

В августе 2026 года Украина почти вдвое больше электроэнергии экспортировала, чем импортировала. По данным Energy Map, объем экспорта вырос на 63,8% по сравнению с июлем – до 380,9 тыс. МВт·ч, тогда как импорт увеличился на 5% – до 184 тыс. МВт·ч.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение аналитического центра DIXI Group.

Украина нарастила экспорт электроэнергии

Таким образом, Украина второй месяц подряд оставалась нетто-экспортером электроэнергии.

В начале августа основным фактором, влияющим на потребление электроэнергии, была температура. Из-за жары и активного использования кондиционеров спрос на электроэнергию оставался высоким.

В первые 10 дней месяца Украина импортировала 46% всего августовского объема электроэнергии. Пиковым днем стало 8 августа – тогда импорт достиг 14,9 тыс. МВт·ч.

После 11 августа ситуация поменялась. Снижение температуры и высокая генерация домашних солнечных электростанций снизили потребность в закупках электроэнергии за рубежом. В то же время экспорт почти каждый день превышал импорт до конца месяца, за исключением 15 августа.

Самая большая разница между объемами импорта и экспорта пришлась на 24–31 августа. В этот период суточные объемы продаж электроэнергии за границу в 10–13,5 раза превышали закупки.

Почему Украина нарастила экспорт

Увеличение экспортных возможностей во второй половине августа было связано с ростом доступной генерации и сокращением внутреннего спроса.

Дополнительный ресурс для экспорта обеспечил возврат одного из энергоблоков АЭС к работе после планового ремонта. В то же время из-за российских обстрелов снизилась нагрузка на энергосистему со стороны отдельных крупных предприятий горно-металлургического комплекса.

Меньше электроэнергии потребляли и другие сектора экономики. В частности, российские атаки на складскую инфраструктуру, морские порты и другие объекты привели к сокращению энергопотребления.

В совокупности это создало дополнительный ресурс, который Украина могла направить на экспорт. В конце августа, в том числе 24–30 числа, продажа электроэнергии за границу в 12 раз превышала ее импорт.

Несмотря на обстрелы, ограничения потребления не применяли

Ситуация безопасности в энергосистеме при этом оставалась сложной. В августе Россия произвела два массированных обстрела, которые повлекли за собой обесточивание в отдельных регионах.

В то же время, потребности энергосистемы удалось обеспечивать за счет внутренней генерации и коммерческого импорта. Меры по ограничению потребления в течение месяца не применялись.

Откуда Украина импортировала электроэнергию

Больше всего электроэнергии в августе Украина закупила у Венгрии — 74,6 тыс. МВтч, или 40,6% от общего объема импорта.

Вторую позицию заняла Румыния — 41,4 тыс. МВтч (22,5%), третью — Словакия с 40,6 тыс. МВтч (22%). Польша поставила 26,9 тыс. МВтч (14,7%), а Молдова — 0,4 тыс. МВтч (0,2%).

В сравнении с июлем объемы поставок из Венгрии, Молдовы и Польши увеличились на 7–46%. В то же время импорт по другим направлениям сократился на 1–11%.

В годовом исчислении импорт в августе 2026 года был значительно ниже. Для сравнения, в августе 2025-го Украина закупила 264,2 тыс. МВтч электроэнергии — на 43,6% больше.

Куда Украина продавала электроэнергию

Экспорт электроэнергии в августе производился ежедневно, причем большую часть месяца его суточные объемы превышали импорт.

Крупнейшим покупателем украинской электроэнергии стала Венгрия – 173 тыс. МВт·ч, или 45,4% общего экспорта.

В Молдову Украина экспортировала 112,1 тыс. МВтч (29,4%), в Румынию — 71,4 тыс. МВтч (18,8%). Еще 21,4 тыс. МВтч (5,6%) пришлось на Словакию, а 3 тыс. МВтч (0,8%) — на Польшу.

По сравнению с июлем экспорт вырос по всем направлениям – на 55–85%.

В то же время в годовом измерении показатель остался ниже. Общий объем экспорта в августе 2026 года сократился на 15,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года, когда Украина продала за границу 450,1 тыс. МВтч электроэнергии.

Напомним, в июле 2026 Украина существенно нарастила экспорт электроэнергии и одновременно сократила объемы ее импорта. По итогам месяца внешние поставки электроэнергии выросли на 48% по сравнению с июнем – до 232,5 тыс. МВт·ч.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности