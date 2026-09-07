Электроэнергии на экспорт стало больше: в августе продажи превысили импорт почти вдвое

В августе 2026 года Украина почти вдвое больше электроэнергии экспортировала, чем импортировала. По данным Energy Map, объем экспорта вырос на 63,8% по сравнению с июлем – до 380,9 тыс. МВт·ч, тогда как импорт увеличился на 5% – до 184 тыс. МВт·ч.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение аналитического центра DIXI Group.

Украина нарастила экспорт электроэнергии

Таким образом, Украина второй месяц подряд оставалась нетто-экспортером электроэнергии.

В начале августа основным фактором, влияющим на потребление электроэнергии, была температура. Из-за жары и активного использования кондиционеров спрос на электроэнергию оставался высоким.

В первые 10 дней месяца Украина импортировала 46% всего августовского объема электроэнергии. Пиковым днем стало 8 августа – тогда импорт достиг 14,9 тыс. МВт·ч.

После 11 августа ситуация поменялась. Снижение температуры и высокая генерация домашних солнечных электростанций снизили потребность в закупках электроэнергии за рубежом. В то же время экспорт почти каждый день превышал импорт до конца месяца, за исключением 15 августа.

Самая большая разница между объемами импорта и экспорта пришлась на 24–31 августа. В этот период суточные объемы продаж электроэнергии за границу в 10–13,5 раза превышали закупки.

Почему Украина нарастила экспорт

Увеличение экспортных возможностей во второй половине августа было связано с ростом доступной генерации и сокращением внутреннего спроса.

Дополнительный ресурс для экспорта обеспечил возврат одного из энергоблоков АЭС к работе после планового ремонта. В то же время из-за российских обстрелов снизилась нагрузка на энергосистему со стороны отдельных крупных предприятий горно-металлургического комплекса.

Меньше электроэнергии потребляли и другие сектора экономики. В частности, российские атаки на складскую инфраструктуру, морские порты и другие объекты привели к сокращению энергопотребления.

В совокупности это создало дополнительный ресурс, который Украина могла направить на экспорт. В конце августа, в том числе 24–30 числа, продажа электроэнергии за границу в 12 раз превышала ее импорт.

Несмотря на обстрелы, ограничения потребления не применяли

Ситуация безопасности в энергосистеме при этом оставалась сложной. В августе Россия произвела два массированных обстрела, которые повлекли за собой обесточивание в отдельных регионах.

В то же время, потребности энергосистемы удалось обеспечивать за счет внутренней генерации и коммерческого импорта. Меры по ограничению потребления в течение месяца не применялись.

Откуда Украина импортировала электроэнергию

Больше всего электроэнергии в августе Украина закупила у Венгрии — 74,6 тыс. МВтч, или 40,6% от общего объема импорта.

Вторую позицию заняла Румыния — 41,4 тыс. МВтч (22,5%), третью — Словакия с 40,6 тыс. МВтч (22%). Польша поставила 26,9 тыс. МВтч (14,7%), а Молдова — 0,4 тыс. МВтч (0,2%).

В сравнении с июлем объемы поставок из Венгрии, Молдовы и Польши увеличились на 7–46%. В то же время импорт по другим направлениям сократился на 1–11%.

В годовом исчислении импорт в августе 2026 года был значительно ниже. Для сравнения, в августе 2025-го Украина закупила 264,2 тыс. МВтч электроэнергии — на 43,6% больше.

Куда Украина продавала электроэнергию

Экспорт электроэнергии в августе производился ежедневно, причем большую часть месяца его суточные объемы превышали импорт.

Крупнейшим покупателем украинской электроэнергии стала Венгрия – 173 тыс. МВт·ч, или 45,4% общего экспорта.

В Молдову Украина экспортировала 112,1 тыс. МВтч (29,4%), в Румынию — 71,4 тыс. МВтч (18,8%). Еще 21,4 тыс. МВтч (5,6%) пришлось на Словакию, а 3 тыс. МВтч (0,8%) — на Польшу.

По сравнению с июлем экспорт вырос по всем направлениям – на 55–85%.

В то же время в годовом измерении показатель остался ниже. Общий объем экспорта в августе 2026 года сократился на 15,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года, когда Украина продала за границу 450,1 тыс. МВтч электроэнергии.

Напомним, в июле 2026 Украина существенно нарастила экспорт электроэнергии и одновременно сократила объемы ее импорта. По итогам месяца внешние поставки электроэнергии выросли на 48% по сравнению с июнем – до 232,5 тыс. МВт·ч.