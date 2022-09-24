Зеленский говорит, что Украине нужны ПВО, чтобы запустить экономику

По словам Зеленского, Украине нужно, чтобы люди вернулись из-за границы в Украину, пошли на работу, а дети пошли в школу.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью французским СМИ.

"Это сегодня то, что позволяет, чтобы экономика начала работать. Евросоюз дает нам деньги, и Франция, и Германия - одни из тех экономик, которые дают эти деньги. Дешевле нам дать противовоздушную оборону, чтобы заработала экономика", - сказал он.

Он также отметил, что ежемесячно дефицит украинского бюджета составляет 5 млрд гривен, к началу следующего года ожидается на уровне 3-3,5 млрд гривен.

Напомним, что И ран передал РФ вооружение. Зеленский поручил МИД отреагировать на доказывающие это факты.