Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній. Обмеження є тільки в Одесі

Станом на ранок 21 лютого дефіцит потужності в Об'єднаній енергосистемі України відсутній. Обмеження енергопостачання залишаються лише в Одесі та Одеському районі, де через ракетні атаки росіян є пошкодження енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє прес-служба “Укренерго”.

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"Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується. Всі електростанції працюють згідно з командами диспетчерів «Укренерго». Імпорт електроенергії незначний і суттєво зменшується завдяки стабілізації електропостачання в країні", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

Виміри фактичного споживання проводяться у Київській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. Внаслідок несприятливих погодних умов (рвучкий вітер, подекуди з дощем і мокрим снігом) мають місце порушення електропостачання споживачів через пошкодження мереж операторів системи розподілу у низці областей України. Бригади обленерго уже працюють над відновленням їх живлення.

В Одесі та Одеському районі залишаються мережеві обмеження через пошкодження обладнання на підстанціях НЕК "Укренерго" внаслідок минулих ракетних ударів та атак дронами, що призводить до необхідності застосування графіків погодинних відключень для уникнення перевантаження обладнання, що залишається в роботі.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни повідомив, що Міноборони Росії, ймовірно, відповіло на заклик до російських військових систематично атакувати електричну інфраструктуру, що підтримує українські атомні електростанції (АЕС), встановивши можливі інформаційні умови для ударів, спрямованих на аварійну зупинку цих атомних електростанцій.