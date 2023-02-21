Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует. Ограничения есть только в Одессе

На утро 21 февраля дефицит мощности в Объединенной энергосистеме Украины отсутствует. Ограничения энергоснабжения остаются только в Одессе и Одесском районе, где из-за ракетных атак россиян повреждение энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

"Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется. Все электростанции работают согласно командам диспетчеров "Укрэнерго". Импорт электроэнергии незначителен и существенно уменьшается благодаря стабилизации электроснабжения в стране", - сказано в сообщении.

Согласно ему, лимиты потребления в области не приходились из-за отсутствия дефицита в мощности в энергосистеме. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

Измерения фактического потребления производятся в Киевской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В результате неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, иногда с дождем и мокрым снегом) имеют место нарушения электроснабжения потребителей из-за повреждений сетей операторов системы распределения в ряде областей Украины. Бригады облэнерго уже работают над восстановлением их питания.

В Одессе и Одесском районе остаются сетевые ограничения из-за повреждений оборудования на подстанциях НЭК "Укрэнерго" вследствие прошлых ракетных ударов и атак дронами, что приводит к необходимости применения графиков почасовых отключений во избежание перегрузки остающегося в работе оборудования.

Напомним, ранее Институт изучения войны сообщил, что Минобороны России, вероятно, ответило на призыв к российским военным систематически атаковать электрическую инфраструктуру, поддерживающую украинские атомные электростанции (АЭС), установив возможные информационные условия для ударов, направленных на аварийную остановку этих атомных электростанций.