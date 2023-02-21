У РФ готують інформаційне підґрунття для атак на електричну інфраструктуру, пов’язану з АЕС, – ISW

Міноборони Росії, ймовірно, відповіло на заклик до російських військових систематично атакувати електричну інфраструктуру, що підтримує українські атомні електростанції (АЕС), встановивши можливі інформаційні умови для ударів, спрямованих на аварійну зупинку цих атомних електростанцій.

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Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Там зазначають, що 19 лютого Міністерство оборони Росії вкотре видало чергову порцію фейків та заявило, що нібито українські посадовці планують атаки під чужим прапором на радіаційно небезпечні об’єкти в Україні, щоб звинуватити російські війська у нанесенні невибіркових ударів по цих об’єктах у порушення Конвенції з ядерної безпеки перед 11-ю надзвичайною спеціальною сесією Генеральна Асамблея ООН 22 лютого.

Крім того, відомий російський пропагандист нещодавно закликав російських військових систематично атакувати електричні підстанції за межами українських АЕС, щоб змусити українських чиновників провести аварійне відключення станцій.

"Міноборони Росії може розпочати інформаційну операцію, спрямовану на створення інформаційних умов для проведення таких ударів та можливих радіологічних інцидентів, які можуть виникнути внаслідок систематичного знеструмлення об’єктів", - зазначають аналітики ISW.

Вони наголошують, що атаки, які пропонують російські пропагандисти, навряд чи призведуть до радіологічних інцидентів, але атака поблизу атомних електростанцій завжди несе певний ризик таких інцидентів.

"Однак попередні російські удари по об’єктах критичної інфраструктури в Україні не свідчать про те, що російські сили систематично атакують електричну інфраструктуру, пов’язану саме з АЕС", - підкреслюють в ISW.

Нагадаємо, нещодавно РФ здійснила черговий акт ядерного тероризму. Дві ворожі крилаті ракети пролетіли над Південноукраїнською АЕС 18 лютого під час ранкової ракетної атаки РФ. Вони рухалися на небезпечно близькій відстані до ядерного об'єкта.

Крім того, окупанти разом з "Росатомом" продовжують перетворювати Запорізьку АЕС на військову базу. На покрівлі п'ятого енергоблоку вони облаштували кулеметну позицію.