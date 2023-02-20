У бомбосховищі Запорізької АЕС розмістили понад 600 мобілізованих росіян

На територію Запорізької АЕС прибули понад 600 російських мобілізованих та курсантів, яких розмістили у бомбосховищі заводу з нестандартного обладнання (НСО). Вони чекають перекидання на донецьку ділянку фронту.

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Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Окупанти разом з Росатомом продовжують перетворювати ЗАЕС на військову базу. На покрівлі п'ятого енергоблоку вони облаштували кулеметну позицію, а також розмістили блокпости біля всіх входів на чисті естакади, через які персонал потрапляє безпосередньо до енергоблоків", - йдеться у повідомленні.

Також на Запорізьку АЕС прибула нова партія військових – понад 600 мобілізованих і курсантів з РФ. Їх розмістили у бомбосховищі заводу з нестандартного обладнання (НСО), де вони чекають перекидання на донецьку ділянку фронту.

"Крім того, рашисти продовжують зводити укріплення та будувати військові споруди навколо енергоблоків станції та її сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП). Такі дії росіян є категорично неприпустимими і порушують всі наявні норми ядерної та радіаційної безпеки", - наголошують в "Енергоатомі".

Там нагадали, що окупанти відмовили в доступі до сховища і українському персоналу, і присутнім на майданчику ЗАЕС представникам МАГАТЕ.

В "Енергоатомі" вчергове закликали світове співтовариство якнайшвидше сприяти виведенню російських військових із території ЗАЕС та Енергодара, демілітаризації станції та поверненню її під повний контроль України.

"Це врятує світ не тільки від ядерної, а й від масштабної екологічної катастрофи!", - підкреслили в "Енергоатомі".

Як раніше повідомляли в НАЕК "Енергоатом", Україні знадобиться щонайменше два місяці після звільнення Запорізької АЕС та її міста-супутника Енергодару від російських окупантів, щоб відновити роботу станції.

Нагадаємо, що ЗАЕС російські війська захопили на початку березня 2022 року, перетворивши її на військову та ремонтну базу. На станції через окупацію відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.